اتفاقية تعاون بين العقبة الخاصة ونقابة المهندسين الزراعيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونقابة المهندسين الزراعيين/ فرع العقبة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، بهدف تعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل، بما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتلبية احتياجات القطاع الزراعي.



وبحسب بيان للسلطة، وقع الاتفاقية عن السلطة المفوض المالي والإداري الدكتور علي العجارمة، وعن النقابة المهندس إبراهيم الهبارنة، بحضور أعضاء مجلس المفوضين في السلطة ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة.



وأكد رئيس سلطة العقبة، نايف الفايز، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، أن تمكين القطاع الزراعي وتأهيل الكوادر المتخصصة وتطوير قدراتهم الإنتاجية يشكل محورًا أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية.