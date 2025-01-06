ماكدونالدز الأردن ترفع رواتب موظفيها وتقر نظام مكافآت البونص جديد!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة تعكس التزام مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن - بمسؤوليتها الاجتماعية، وحفاظاً على المستوى المعيشي لموظفيها دون تأثر، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلن رئيس هيئة المديرين السيد أحمد عرموش عن زيادة رواتب الموظفين، علماً بأن سلّم الرواتب لدى المجموعة أعلى بمراحل من الحد الأدني للأجور، وذلك منذ فترة طويلة قبل إقرار الزيادات والمكافآت الحالية. كما أقر السيد عرموش نظام "البونص" الجديد الذي يهدف إلى تحفيز الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم.



وتؤمن المجموعة، بتوجيه من رئيسها التنفيذي، بأن نظام التوظيف ونظام المكافآت ليسا مجرد أدوات إدارية، بل جزء أساسي من استراتيجيتها الشاملة لدعم موظفيها، وتمثل هذه الإجراءات ترجمة حقيقية لنهجها الذي يركز على الشمولية والابتكار في سوق العمل.

توظيف 100% أردنيين



تفخر المجموعة بأن 100% من موظفيها هم من الأردنيين، مع تبنيها سياسات توظيف تراعي التنوع والدمج. وتشمل هذه السياسات برامج خاصة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الجامعيين، حيث تم تصميم برامج عمل تتناسب مع قدراتهم وجداولهم الدراسية.



ريادة في نظام الدوام الجزئي



حققت مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن - سبقاً في السوق الأردني من خلال اعتمادها نظام الدوام الجزئي، خاصة للطلاب، مما يتيح لهم التوفيق بين العمل والدراسة، ويمنحهم فرصة اكتساب خبرات عملية مبتكرة في بيئة مهنية متطورة، وتواصل تعزيز مكانتها كرائدة في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها، لتكون نموذجاً يحتذى به في مجال الاستثمار السياحي والمسؤولية الاجتماعية.