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غوغل تطلق وظيفة جديدة لإطالة عمر البطارية

1/6/2025 8:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت شركة غوغل وظيفة جديدة، لتحسين عملية الشحن، من أجل إطالة عمر بطارية الهاتف.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الوظيفة الجديدة، التي تحمل الاسم "Limit to 80%"، تضع حداً لشحن البطارية يُقدر بـ 80%، حيث يتم إيقاف إمداد البطارية بالطاقة عند الوصول إلى نسبة الشحن 80%.


ويمكن تفعيل هذه الوظيفة من خلال المسار“Settings/Battery/Charging optimization/ Limit to 80%” (الإعدادات/البطارية/تحسين الشحن/حد 80%).

وتتوفر الوظيفة الجديدة لهواتف Pixel 6 والموديلات الأعلى العاملة لنظام التشغيل Android 15 .


يُشار إلى أن نسبة الشحن الموصى بها لبطارية الهاتف الذكي تتراوح بين 20% و80%.

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