غوغل تطلق وظيفة جديدة لإطالة عمر البطارية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلقت شركة غوغل وظيفة جديدة، لتحسين عملية الشحن، من أجل إطالة عمر بطارية الهاتف.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الوظيفة الجديدة، التي تحمل الاسم "Limit to 80%"، تضع حداً لشحن البطارية يُقدر بـ 80%، حيث يتم إيقاف إمداد البطارية بالطاقة عند الوصول إلى نسبة الشحن 80%.
ويمكن تفعيل هذه الوظيفة من خلال المسار“Settings/Battery/Charging optimization/ Limit to 80%” (الإعدادات/البطارية/تحسين الشحن/حد 80%).
وتتوفر الوظيفة الجديدة لهواتف Pixel 6 والموديلات الأعلى العاملة لنظام التشغيل Android 15 .
يُشار إلى أن نسبة الشحن الموصى بها لبطارية الهاتف الذكي تتراوح بين 20% و80%.
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