بيت لحم تحيي عيد الميلاد وسط أجواء من الحزن والتضامن مع غزة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN- وصل موكب النائب البطريركي لأبرشية القدس والأردن وسائر الديار المقدسة للسريان الأرثوذكس، المطران مار انتيموس جاك يعقوب، صباح اليوم الاثنينإلى مدينة بيت لحم قادمًا من القدس، للمشاركة في قداس منتصف الليل بمناسبة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي.

وفي تصريح له، أكد المطران يعقوب أن بيت لحم، رمز السلام والمحبة، تعيد اليوم إحياء ذكرى ميلاد السيد المسيح، مشيرًا إلى أهمية الفرح والسلام رغم الأوضاع المتأزمة في المنطقة. وأضاف:“نحن بأمس الحاجة للفرح والسلام، ورسالة الميلاد تحيينا من جديد لتخفيف الألم والتطلع إلى غدٍ أفضل وأجمل.

من جانبه، أشار الأب عيسى ثلجية، كاهن رعية الروم الارثذوكس في كنيسة المهد

إلى أن مدينة بيت لحم تفتقد لأجواء الفرح الحقيقية لعيد الميلاد، حيث اقتصرت الاحتفالات على الشعائر الدينية داخل الكنيسة، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.



وأوضح أن سفك الدماء والحرب المستمرة تحول دون الاحتفال بالعيد كما يجب، متمنيًا أن تحمل الأعوام القادمة السلام ليتمكن الجميع من الاحتفال ونصب شجرة الميلاد.



واختتم بتوجيه رسالته للعالم بضرورة النظر إلى معاناة أطفال بيت لحم وقطاع غزة، والوقوف بجانب الفلسطينيين في مواجهة الصعوبات والظروف الصعبة.

بدوره، أكد محافظ بيت لحم، محمد طه“أبو عليا”، أن رسالة المدينة في ميلاد السيد المسيح هي رسالة الشعب الفلسطيني للعالم، داعيًا إلى ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الأعزل، ومشددًا على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف هذه الحرب.

وأشار إلى أن بيت لحم حزينة اليوم، وأن معاناة أهلها تعكس معاناة الفلسطينيين في جميع أنحاء الوطن.

وفي السياق ذاته، أوضح العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية،

على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية لإنجاح احتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم. وأشار إلى أن هذه الاحتفالات ليست دينية فحسب، بل وطنية، تعكس صورة الشعب الفلسطيني أمام العالم.

وأوضح ارزيقات أن الشرطة، بالتنسيق مع الطوائف المسيحية والبلدية وكافة المؤسسات ذات العلاقة، وضعت خطة أمنية ومرورية محكمة لتأمين الاحتفالات. تشمل هذه الخطة نشر أكثر من 800 ضابط وعنصر أمن منذ ساعات الفجر الأولى، مع إغلاق بعض المداخل الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد، باستثناء المركبات التي تحمل تصاريح خاصة او مركبات الامن والخدمات في شارع المهد.



واكد ان هذه الاجراءات ستستمر حتى نهاية المراسم الدينية المتوقع انتهائه فجر يوم غدا الثلاثاء، بعد انتهاء قداس منتصف الليل



وحث المواطنين على التفهم لهذه الإجراءات، والعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية لإنجاحها، حتى نعطي انطباعًا للعالم أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة”.



واختتم

بتفهم

جميع المواطنين والالتزام بما يصدر من تعليمات من قبل

الشرطة والأجهزة الأمنية والجهات المختصة خلال فترة الاحتفالات



