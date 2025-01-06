طريق عمان - دمشق الجديد.. مزدحم

MENAFN - Amman Net) تظهر الدبلوماسية الأردنية قدراً كبيراً من الفعالية والتفاعل الإيجابي مع النظام السوري الجديد – قيد التشكّل، فوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني مع وفد من القيادات السورية، سيأتون إلى عمان، في خضم الأسبوع (على الأغلب في يوم غد الثلاثاء)، بينما أعلن مصدر مسؤول أردني أنّ هنالك وفداً أمنياً وعسكرياً أردنيا سيتجه إلى سورية لتوطيد العلاقات بين الدولتين، وفي الأثناء طلب رئيس الوزراء من الوزراء المعنيين بخاصة في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار والأشغال والمجالات الاقتصادية الأخرى أن يكونوا جاهزين بتصورات ومقترحات لتطوير العلاقات السورية، تنفيذاً للأمر الملكي بمساعدة الأشقاء السوريين في التعامل مع المرحلة الجديدة.



هذا التحرّك مهم؛ فلا مجال للتردد أو التحفظ، بخاصة أنّ وزراء خارجية دول غربية (ألمانيا وفرنسا) ومسؤولين من دول كبرى جميعهم زار دمشق، وافتتحت أعمال العديد من السفارات هنالك، بينما لدى الأردن قائم بأعمال السفير وهنالك تعزيز للعاملين بالسفارة هناك، ومن الأفضل أن يتم اختيار سفير لديه خبرة وكفاءة سياسية، في القريب العاجل (هنالك إشكالية قانونية وديبلوماسية تتمثّل بعدم وجود رئيس لتقديم أوراق الاعتماد عليه، لكن يمكن تجاوزها بالتنسيق مع السوريين)، ومن الضروري كذلك أن يكون هنالك فريق كبير معه، بما يتناسب مع حجم العلاقات الاستراتيجية المطلوب تطويرها مع الأشقاء السوريين.



لطالما كانت العلاقات الأردنية- السورية في مرحلة شد وجذب تاريخياً، بخاصة منذ حكم حزب البعث الاشتراكي، وأغلب الأوقات اتسمت بالسياسات العدائية السورية تجاه الأردن، بخاصة في مرحلة الحرب الباردة، أمّا اليوم فهنالك فرصة تاريخية وكبيرة لتدشين علاقات أكثر عمقاً وتكاملية، وهو ما يشكّل للأردن أفقاً اقتصادياً وسياسياً لمواجهة التحديات الأخرى والتغيرات في البيئة الإقليمية المحيطة، ما يتطلب بعث رسائل حسن نوايا وإيجابية نحو الفاعلين الجدد هناك، واستثمار السمعة الأردنية الجيدة، وتقديم مساعدات سياسية واقتصادية وفي البنية التحتية، وحتى في بناء القدرات الأمنية والعسكرية السورية، والأهم من هذا وذاك الدور الدبلوماسي الأردني في مساعدة السوريين على الخروج من قائمة العقوبات والبدء بعصر إعادة الإعمار.



الأردن له مصالح استراتيجية كبيرة مع سورية، وما يبدو من النظام الجديد مشجّع ومن الضروري تعزيز هذه التوجهات، ولعلّ الخشية الكبيرة لدى كثير من الدول العربية أن يكون محفّزاً للإسلام السياسي وامتداداً له، بخاصة مع وجود ((رعاية تركية)) لهذا النظام، لا تخفى عن العيان، وربما يرى دبلوماسيون عرب أنّ هنالك استبدالاً للنفوذ الإيراني بالتركي!



حسناً، قد يكون ذلك صحيحاً، بدرجة ما، لكن تركيا نفسها تعلّمت دروساً من مرحلة الربيع العربي، وكان واضحاً أنّهم لا يريدون تكرار تجربة الإسلاميين في الحكم، ولا الدخول في مواجهات مع دول عربية أخرى، بل هنالك رسائل تركية للدول والأنظمة العربية المتخوفة من الحكم الجديد بأنّه سيكون صديقاً وليس معادياً، والقوة التركية (إذا استثنينا المشكلة الكردية التي تمثل تحدياً حقيقياً لمستوى علاقة الحكومة الجديدة بالأقليات من جهة والأتراك من جهة أخرى) ذات طابع ناعم مختلف عن القوة الإيرانية، التي اعتمدت على الميليشيات وعلى الابعاد الطائفية والأيديولوجية بصورة فجّة، بينما أعلنت القيادة السورية الجديدة أنّها لا تتبنى نظرية ((تصدير الثورة)) ولا تؤمن بها، ومن الواضح أنّ شمولية زيارة الشيباني لكل من الإمارات وقطر تعد مؤشراً على رغبة النظام الجديد بتجنب حالة الاستقطاب و التجاذبات الإقليمية والتركيز على وحدة سورية وإعادة الإعمار والملفات الاقتصادية!



فلنستمر بالتحرك السريع والمبادرة إلى تقديم المساعدات والمبادرات تجاه الأشقاء السوريين، فسورية مفتاح مهم من مفاتيح الدور الإقليمي الأردني في المرحلة القادمة.

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