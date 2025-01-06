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رئيس الوزراء الماليزي: نستهدف استقطاب 6ر35 مليون سائح في عام 2026

1/6/2025 5:01:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 6 - 1 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الاثنين إن بلاده تستهدف استقطاب 6ر35 مليون سائح بحلول عام 2026 وتحقيق إيرادات تصل إلى 1ر147 مليار رينغيت ماليزي (4ر32 مليار دولار أمريكي) في إطار حملة (زوروا ماليزيا لعام 2026).
وأوضح إبراهيم خلال حفل الإطلاق الرسمي للحملة أنها تهدف إلى تعزيز مكانة ماليزيا كوجهة سياحية رائدة عالميا مع التركيز على التأثير الإيجابي المتوقع على قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة إضافة إلى توفير فرص اقتصادية لكل من المجتمعات الحضرية والريفية.
وذكر أن الحملة ترتكز على أربعة محاور رئيسة هي السياحة البيئية والاستدامة والجذب السياحي الحديث والابتكار إضافة إلى التراث الثقافي والتنوع وأخيرا أهمية الشراكات.
وأوضح أن الحملة تتماشى مع إطار حكومته للتنمية الوطنية الذي يركز على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة.
وحول شعار الحملة (ماليزيا الفريدة) قال إبراهيم إنه يجسد الطابع المتميز لماليزيا ويهدف إلى استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم. (النهاية)

ع ا ب / م ج ب




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