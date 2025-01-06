رئيس الوزراء الماليزي: نستهدف استقطاب 6ر35 مليون سائح في عام 2026

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 6 - 1 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الاثنين إن بلاده تستهدف استقطاب 6ر35 مليون سائح بحلول عام 2026 وتحقيق إيرادات تصل إلى 1ر147 مليار رينغيت ماليزي (4ر32 مليار دولار أمريكي) في إطار حملة (زوروا ماليزيا لعام 2026).
وأوضح إبراهيم خلال حفل الإطلاق الرسمي للحملة أنها تهدف إلى تعزيز مكانة ماليزيا كوجهة سياحية رائدة عالميا مع التركيز على التأثير الإيجابي المتوقع على قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة إضافة إلى توفير فرص اقتصادية لكل من المجتمعات الحضرية والريفية.
وذكر أن الحملة ترتكز على أربعة محاور رئيسة هي السياحة البيئية والاستدامة والجذب السياحي الحديث والابتكار إضافة إلى التراث الثقافي والتنوع وأخيرا أهمية الشراكات.
وأوضح أن الحملة تتماشى مع إطار حكومته للتنمية الوطنية الذي يركز على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة.
وحول شعار الحملة (ماليزيا الفريدة) قال إبراهيم إنه يجسد الطابع المتميز لماليزيا ويهدف إلى استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم. (النهاية)
ع ا ب / م ج ب
MENAFN06012025000071011013ID1109058059
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