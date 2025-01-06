سمو رئيس مجلس الوزراء يعزي الملك الأدني بوفاة زوجة الأمير رعد بن زيد

سمو رئيس مجلس الوزراء يعزي الملك الأدني بوفاة زوجة الأمير رعد بن زيد
التاريخ
1/6/2025 5:01:11 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 1 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك
المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد.(النهاية)
ا ع ب
MENAFN06012025000071011013ID1109058053
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.