لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في شمالي الضفة الغربية - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أبلغ الجيش الإسرائيلي عن عملية إطلاق نار قرب كدوميم شمالي الضفة الغربية .
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 6 إصابات نتيجة إطلاق النار بينهم 2 في حالة حرجة .
كما كشفت بأن منفذ العملية شمالي الضفة الغربية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار .
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بالعثور على مركبة أخرى بداخلها مصاب بجروح حرجة مما يرفع عدد المصابين بالعملية إلى 7 بينهم 3 بجروح حرجة.
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