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لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في شمالي الضفة الغربية - فيديو

1/6/2025 3:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبلغ الجيش الإسرائيلي عن عملية إطلاق نار قرب كدوميم شمالي الضفة الغربية .
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 6 إصابات نتيجة إطلاق النار بينهم 2 في حالة حرجة .
كما كشفت بأن منفذ العملية شمالي الضفة الغربية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار .
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بالعثور على مركبة أخرى بداخلها مصاب بجروح حرجة مما يرفع عدد المصابين بالعملية إلى 7 بينهم 3 بجروح حرجة.








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