احتياطيات النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية تتزايد بشكل طفيف في ديسمبر

(MENAFN
) ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية بشكل طفيف في ديسمبر، مدفوعة بزيادة كبيرة في ودائع الدولار من قبل المؤسسات المالية مع نهاية العام، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي يوم الاثنين. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، ظلت الاحتياطيات عند أدنى مستوى لها في شهر ديسمبر خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس تحديات أوسع في السوق. وأفاد بنك كوريا أن الاحتياطيات بلغت 415.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 210 ملايين دولار مقارنة بالشهر السابق.
عزا بنك كوريا الزيادة الطفيفة في احتياطيات النقد الأجنبي خلال ديسمبر إلى عاملين رئيسيين: ارتفاع ودائع الدولار التي قامت بها المؤسسات المالية في نهاية العام، والأرباح الناتجة عن إدارة الاحتياطيات. وقد وفرت هذه العوامل دفعة مؤقتة للاحتياطيات، رغم استمرار الضغوط الخارجية التي أثرت على الأرقام الإجمالية.
ومع ذلك، لا تزال احتياطيات ديسمبر تمثل أدنى مستوى مسجل للشهر منذ عام 2019، عندما بلغت 408.82 مليار دولار. يعكس هذا الانخفاض على مر السنين التحديات التي واجهتها السلطات نتيجة تدخلاتها للتعامل مع تقلبات السوق في سوق العملات الأجنبية. وساهمت هذه الجهود لتحقيق الاستقرار في السوق في تقليص مستوى الاحتياطيات الإجمالي.
أكد البنك المركزي أن إدارة احتياطيات النقد الأجنبي تتطلب تحقيق توازن دقيق بين الاستقرار والسيولة. وعلى الرغم من أن الزيادة في ديسمبر كانت مشجعة، إلا أن الاحتياطيات لا تزال تحت ضغط بسبب الظروف الخارجية للسوق والحاجة إلى تدخلات السياسة. وتشير هذه الأرقام إلى التحدي المستمر في مواجهة حالة عدم اليقين في الأسواق مع الحفاظ على مستويات احتياطي كافية.
MENAFN06012025000045015839ID1109057634
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.