صناعة السيارات في تركيا تسجل مبيعات خارجية بقيمة 37.21 مليار دولار في 2024

(MENAFN
) سجلت صناعة السيارات في تركيا مبيعات خارجية بلغت قيمتها 37.21 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس أداءها القوي في الأسواق الدولية. وفقًا لبيانات صادرة عن رابطة مصدري صناعة السيارات في أولوداغ ببورصة، والتي نقلتها وكالة الأناضول، حقق هذا القطاع نموًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد أهميته كمساهم رئيسي في اقتصاد
البلاد.
شهدت صادرات صناعة السيارات زيادة بنسبة 6.3 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يبرز مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع ديناميكيات السوق العالمية. يعكس هذا النمو قدرة الصناعة المستمرة على المنافسة ودورها كقوة دافعة وراء أنشطة التصدير في تركيا، حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
شكلت صناعة السيارات 17.3 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا في عام 2024، مما يعزز مكانتها كقطاع رئيسي في محفظة الصادرات الوطنية. وتبرز هذه الحصة الكبيرة الدور الحاسم الذي تلعبه الصناعة في دعم الميزان التجاري لتركيا وتنميتها الاقتصادية، إلى جانب مساهمتها المستمرة في تحقيق إنجازات البلاد في مجال التصدير.
علاوة على ذلك، حافظت صناعة السيارات على مكانتها كأكبر قطاع تصديري في تركيا للمرة الـ18 في السنوات الـ19 الماضية. ويعكس هذا السجل المميز قدرة القطاع على الابتكار وتوسيع أسواقه والحفاظ على ريادته في ساحة تنافسية على الصعيد العالمي.
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