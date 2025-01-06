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كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

1/6/2025 2:07:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين، اليوم الاثنين،53.7 دينارا للبيع للمواطنين، 51.7 دينارا للشراء منهم، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18و24 على التوالي: 47.7 دينارا للبيع للمواطنين، 44.2 دينارا للشراء منهم، و61.7 دينارا للبيع للمواطنين، 59.3 دينارا للشراء منهم.
وتاليا التسعيرة:

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