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السلطات في إندونيسيا توصي بإغلاق أسواق الماشية بسبب انتشار الحمى القلاعية

1/6/2025 2:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوصت وزارة الزراعة الإندونيسية الحكومات الإقليمية بإغلاق أسواق الماشية 14 يوما في حال ظهور أي إصابة بمرض الحمى القلاعية لدى المواشي في أقاليمها.
ونقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية، أمس الأحد، عن أجونج سوجاندا المدير العام للثروة الحيوانية وصحة الحيوان بوزارة الزراعة قوله في بيان في جاكرتا إن الوزارة تواصل التذكير بأن الزيادة في حالات الإصابة بالحمى القلاعية في ديسمبر 2024 يجب أن تحظى باهتمام من جانب الحكومات الإقليمية.


وأضاف أن الوزارة اقترحت عدة إجراءات استباقية، أولها تعزيز الرقابة على حركة الماشية والمنتجات الحيوانية والوسائط الناقلة للمرض.

RT

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