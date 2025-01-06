السلطات في إندونيسيا توصي بإغلاق أسواق الماشية بسبب انتشار الحمى القلاعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أوصت وزارة الزراعة الإندونيسية الحكومات الإقليمية بإغلاق أسواق الماشية 14 يوما في حال ظهور أي إصابة بمرض الحمى القلاعية لدى المواشي في أقاليمها.
ونقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية، أمس الأحد، عن أجونج سوجاندا المدير العام للثروة الحيوانية وصحة الحيوان بوزارة الزراعة قوله في بيان في جاكرتا إن الوزارة تواصل التذكير بأن الزيادة في حالات الإصابة بالحمى القلاعية في ديسمبر 2024 يجب أن تحظى باهتمام من جانب الحكومات الإقليمية.
وأضاف أن الوزارة اقترحت عدة إجراءات استباقية، أولها تعزيز الرقابة على حركة الماشية والمنتجات الحيوانية والوسائط الناقلة للمرض.
RT
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