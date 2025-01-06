انتهى كابوس الأسد .. هل حلم عودة المنفيين قابل للتحقق؟

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يفكر السوريون الذين فروا من سوريا خلال حقبة حكم بشار الأسد الآن في العودة مع بدء البلاد فصلا جديدا يأمل كثر أن يكون أكثر إشراقا.
الممثل السوري جهاد عبدو الذي غادر منزله في دمشق بعد وقت قصير من بدء الحرب السورية في عام 2011، وذلك بسبب ما نقل
عنه من انتقاد للفساد الحكومي في مقال بصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، تعرض لسلسلة من الرسائل الهاتفية التهديدية من متصلين قالوا إنهم ضباط كبار في الجيش السوري.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال عبدو: "أصبح الهواء خانقا في دمشق بسبب التهديدات المتكررة. تحولت البلاد التي أحببتها إلى سجن حيث كان قول الحقيقة خيانة وكان الأمل بمثابة جريمة".
اعتقد عبدو أن مكانته كشخصية مشهورة قد تمنحه بعض الحماية، ليدرك فيما بعد أن شخصيات أكثر شهرة منه كانت محاصرة في حملة بشار الأسد على المعارضة.
في النهاية، قرر عبدو الخروج من سوريا باتجاه الولايات المتحدة، ووصف قرار المغادرة بأنه أحد أصعب القرارات التي اضطر إلى اتخاذها على الإطلاق.
في كاليفورنيا، اضطر الممثل، الذي تشمل أعماله 40 فيلما سوريا وأكثر من 1000 حلقة تلفزيونية، إلى البدء من جديد، حيث عمل سائق توصيل بيتزا وغير اسمه إلى "جاي".
وأضاف: "لقد فقدت كل شيء تقريبا، الوالدين والمهنة والأصدقاء والذاكرة، لقد كنت ممزقا بين الأمل والفشل، بين مستقبل مشرق ومصير مظلم".
مثل العديد من السوريين، لم يعتقد عبدو أبدا أنه سيرى نهاية نظام الأسد.
وقال: "أنا حر بطريقة لم أجرؤ على أن أحلم بها قط، لم أكن لأصدق في تلك الأيام حين كانت جدران وطني تهمس بالخوف والخيانة أن الطاغية قد رحل وأن الكابوس قد انتهى".
بعد أكثر من عقد من الزمان في المنفى، يفكر عبدو وعائلته، مثل العديد من السوريين الآخرين في الخارج، في إمكانية العودة إلى الوطن، أياً كان شكله الآن.
وتمكن عبدو من بناء حياة جديدة في الولايات المتحدة، وعادت مهنته التمثيلية في النهاية إلى مسارها الصحيح، وقد عمل إلى جانب نيكول كيدمان، وتوم هانكس.
وأضاف: "أطالب برؤية النساء يتخذن القرارات، والسوريين من جميع الأعراق والاختلافات الدينية والطوائف المختلفة يجلسون معا ويفكرون في مستقبل مشرق لهذا البلد".
سكاي نيوز
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