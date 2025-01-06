ارتفاع محاولات استهداف جنود الاحتلال قانونيا بالخارج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن محاولات استهداف جنود الجيش الإسرائيلي قانونياً في الخارج آخذة في الارتفاع.



وأضافت الهيئة أن نحو 50 شكوى ضد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي قد رُفعت في الخارج، وأن تحقيقات قد فُتحت في 10 دول، دون أن يُعتقل أي جندي حتى الآن.



وأشارت الهيئة إلى أنه لا توجد أي مخاوف فورية أو ملموسة في الدول التي وصفتها بأنها "صديقة لإسرائيل" بشأن أوامر اعتقال جماعية، مضيفةً أنه لم تُصدر تعليمات رسمية حتى الآن تمنع السفر إلى دول معينة، رغم أن بعضها يُعتبر إشكالياً.



وقالت هيئة البث إنه يتم التعامل مع الحالات الفردية بشكل خاص، مثل الجنود الذين يحملون جنسية مزدوجة، خاصة في دول مثل جنوب أفريقيا، أو في الحالات التي تتوفر فيها معلومات استخباراتية تشير إلى نية استهداف شخص معين.



كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جندياً إسرائيلياً مطلوباً في البرازيل قد تمكن من مغادرتها قبل أن يُعتقل، وأنه في طريقه إلى تل أبيب.



يُذكر أن السلطات القضائية في البرازيل قد أصدرت أمراً عاجلاً للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، بناءً على شكوى جنائية تقدمت بها مؤسسة حقوقية.



وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي قد حذر جنود الاحتياط الذين يتواجدون في الخارج من احتمال تعرضهم للاعتقال بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة.