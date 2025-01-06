فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)

فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)
التاريخ
1/6/2025 12:07:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركة كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي اليوم وغدا الثلاثاء عن مناطق في الطفيلة .
وحددت المناطق المتضررة بالفصل من الساعة 9 صباحا والى الـ 3 عصرا :
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