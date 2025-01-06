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فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)

1/6/2025 12:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت شركة كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي اليوم وغدا الثلاثاء عن مناطق في الطفيلة .

وحددت المناطق المتضررة بالفصل من الساعة 9 صباحا والى الـ 3 عصرا :




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