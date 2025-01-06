فرص عمل للأردنيين حاملي شهادة الثانوية العامة فما دون

فرص عمل للأردنيين حاملي شهادة الثانوية العامة فما دون
التاريخ
1/6/2025 12:07:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت وزارة التعليم
العالي عن حاجتها لمراسل وطابع من حاملي شهادة الثانوية العامة فما دون .
كما اعلنت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون عن حاجتها لفني اضاءة و فني مونتاج من حاملي شهادة الثانوية العامة فما دون
وحددت الشروط وتفاصيل التقديم في الاعلان المرفق تاليا :
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