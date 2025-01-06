الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
التاريخ
1/6/2025 12:07:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مخيم بلاطة شرق نابلس.
وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدة آليات عسكرية، ترافقها جرافة، وسط إطلاق نار.
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