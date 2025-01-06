اعلان صادر عن أمانة عمان بشأن جسر عبدون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان عن تمديد فترة البيع والاستفسارات والإيداع لعطاء إعادة تأهيل إنارة جسر عبدون.









وقالت إن على الراغبين الاشتراك في هذه العطاءات مراعاة ما يلي:

يتم الحصول على وثائق العطاء من المبنى الرئيسي لأمانة عمان الكبرى/ الطابق الثاني / دائرة العطاءات والمشتريات شريطة إبراز مؤهلات المناقص والسجل التجاري ورخصة المهن سارية المفعول حسب ما هو وارد أعلاه.

يتم بيع وثائق العطاء بقيمة غير مستردة لمندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة.

تودع العروض في صندوق المناقصات في دائرة العطاءات والمشتريات المبنى الرئيسي لأمانة عمان الكبرى/ الطابق الثاني في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم المشار إليه أعلاه ولا يقبل أي عرض بعد هذا التوقيت.

يرفق مع العرض كفالة دخول العطاء بالقيمة المشار إليها أعلاه، وتوضع في مغلف منفصل. وفي حال تقديم شيك بنكي يجب أن يكون مصدقاً وصادر باسم المناقص المتقدم للعطاء أو باسم المالك / الاسم التجاري ويذكر اسم ورقم العطاء على الشيك بشكل واضح موجهاً لأمين عمان بالإضافة إلى وظيفته.

تكون مدة كفالة الدخول وصلاحية العروض للمناقصات أعلاه (90) تسعون يوماً من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض ما لم يرد غير ذلك في وثيقة العطاء.

على المناقص أن يقدم النسخة الأصلية من وثائق العطاء مختومة بما فيها جداول الكميات مسعرة وموقعة من قبله وصورة مختومة عنها، ولن ينظر في العروض التي تتضمن أية شروط أو تحفظات مخالفة لشروط دعوة العطاء.

من مسؤولية المناقص الاطلاع على نماذج عقود العطاءات المختلفة (عقد التوريد – عقد المقاولة الموحد بأجزائه الثلاثة – عقد المقاولة الموجز – عقد الخدمات الهندسية) الموجودة على موقع دائرة العطاءات ( href="" go ) وتعتبر هذه العقود جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء كل حسب نوعه، وكذلك نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.

يمكن الاطلاع على وثيقة المناقصات أعلاه على موقع دائرة العطاءات والمشتريات/ أمانة عمان الكبرى على شبكة الإنترنت ( ) وفي حال الرغبة بالمشاركة يتم الحصول على الوثائق حسب النقطة (1) أعلاه.

يحق لصاحب العمل و/أو لجنة الشراء إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب، ودون أن يترتب على هذا الإلغاء أية مطالبات مالية وقانونية. تحصل الشركات المشترية للعطاءات المعاد طرحها على النسخ مجاناً خلال فترة البيع.

يتم قبول الاستفسارات على هاتف أمانة عمان الكبرى (117180) أو (102) فرعي (2207/2480) وعلى الفاكسات رقم (4621086 / 4621028) وعلى البريد الإلكتروني (email:[email protected] ) لعناية مدير دائرة العطاءات والمشتريات.

على الشركات الراغبة بحضور فتح العروض متابعة موقع دائرة العطاءات والمشتريات/أمانة عمان الكبرى على شبكة الإنترنت ( ) في الموعد المحدد لإيداع العروض.

على المناقص متابعة موقع دائرة العطاءات والمشتريات/ أمانة عمان الكبرى على شبكة الإنترنت ( ) للاطلاع على أي مستجدات أو ملاحق تتعلق بالمناقصات المنشورة أعلاه.