الصليب الأحمر الدولي: معرفة مصير المفقودين في سوريا ((تحدّ هائل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
دمشق - (أ ف ب): رأت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش في مقابلة مع فرانس برس أن معرفة مصير المفقودين في سوريا يطرح «تحديا هائلا» بعد أكثر من 13 عاما من حرب مدمرة، مضيفة أن الأمر قد يتطلب سنوات.
ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن النظام السوري دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وقالت سبولياريتش في مقابلة مع فرانس برس السبت في دمشق التي تزورها مدة ثلاثة أيام إن منظمتها تعمل حاليا «مع السلطات، والمؤسسات الوطنية المختلفة، والمنظمات غير الحكومية، وخاصة مع جمعية الهلال الأحمر الوطني، لبناء الآليات التي ستسمح لنا بالحصول على صورة أوضح».
لكنها أضافت أن «تحديد هوية المفقودين وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم يمثل تحديا كبيرا، وسيستغرق وقتا لاستيعاب حجم المهمة التي أمامنا. ما يمكنني قوله الآن هو أن المهمة ضخمة». وأشارت إلى أن الأمر «سيستغرق سنوات لتحقيق الوضوح وإبلاغ جميع المعنيين، وستكون هناك حالات قد لا نتمكن من تحديدها أبدا». وأوضحت أن «جمع البيانات، وحمايتها، وإدارتها، وتحليلها جزء من التحدي الذي نواجهه فيما يتعلق بالمفقودين».
والتقت المسؤولة خلال زيارتها رئيس الوزراء المكلف للمرحلة الانتقالية محمد البشير وممثلين عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا الذي يشكّل رمزا لقمع السلطات خلال فترة حكم بشار الأسد.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن منظمتها كانت تتابع حتى «وقت قريب 35 ألف حالة»، لكن «منذ أن أنشأنا خطا ساخنا جديدا في ديسمبر، أضيف 8 آلاف طلب آخر» للبحث عن مفقودين. وأضافت أن «هذا يشكل فقط جزءا محتملا من الأرقام الموجودة والتي يمكننا مواصلة العمل عليها».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع في عام 2011.
وقالت سبولياريتش إن منظمتها قدمت «عرض خدمات للحكومة المؤقتة، ونسعى للعمل بشكل وثيق مع الوزارات المختلفة والسلطات المختلفة لبناء القدرات اللازمة لجمع البيانات بأسرع وقت ممكن».
مع ذلك، «لا يمكننا استبعاد احتمال فقدان بعض المعلومات في الوقت الحالي، لكن يجب أن نعمل بسرعة لحماية أكبر قدر ممكن، وجمع ما يمكننا جمعه، وتحليل البيانات في أسرع وقت ممكن».
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