الصليب الأحمر الدولي: معرفة مصير المفقودين في سوريا ((تحدّ هائل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رأت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬ميريانا‭ ‬سبولياريتش‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬معرفة‭ ‬مصير‭ ‬المفقودين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يطرح‭ ‬‮«‬تحديا‭ ‬هائلا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬مدمرة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬يتطلب‭ ‬سنوات‭. ‬

ويشكل‭ ‬مصير‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬المفقودين‭ ‬والمعتقلين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬والمقابر‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬دفن‭ ‬فيها‭ ‬معتقلين‭ ‬قضوا‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬وجوه‭ ‬المأساة‭ ‬السورية‭ ‬بعد‭ ‬نزاع‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬

وقالت‭ ‬سبولياريتش‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬التي‭ ‬تزورها‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬إن‭ ‬منظمتها‭ ‬تعمل‭ ‬حاليا‭ ‬‮«‬مع‭ ‬السلطات،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬المختلفة،‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الوطني،‭ ‬لبناء‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬ستسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬أوضح‮»‬‭. ‬

لكنها‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المفقودين‭ ‬وإبلاغ‭ ‬عائلاتهم‭ ‬بمصيرهم‭ ‬يمثل‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا،‭ ‬وسيستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬لاستيعاب‭ ‬حجم‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬أمامنا‭. ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬قوله‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬ضخمة‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬سيستغرق‭ ‬سنوات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الوضوح‭ ‬وإبلاغ‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين،‭ ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تحديدها‭ ‬أبدا‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جمع‭ ‬البيانات،‭ ‬وحمايتها،‭ ‬وإدارتها،‭ ‬وتحليلها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬نواجهه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمفقودين‮»‬‭. ‬

والتقت‭ ‬المسؤولة‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬للمرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬محمد‭ ‬البشير‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬رابطة‭ ‬معتقلي‭ ‬ومفقودي‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬رمزا‭ ‬لقمع‭ ‬السلطات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭. ‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬إن‭ ‬منظمتها‭ ‬كانت‭ ‬تتابع‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬35‭ ‬ألف‭ ‬حالة‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أنشأنا‭ ‬خطا‭ ‬ساخنا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أضيف‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬طلب‭ ‬آخر‮»‬‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬مفقودين‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يشكل‭ ‬فقط‭ ‬جزءا‭ ‬محتملا‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬الموجودة‭ ‬والتي‭ ‬يمكننا‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬لقي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬ومراكز‭ ‬الاعتقال‭ ‬السورية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬

وقالت‭ ‬سبولياريتش‭ ‬إن‭ ‬منظمتها‭ ‬قدمت‭ ‬‮«‬عرض‭ ‬خدمات‭ ‬للحكومة‭ ‬المؤقتة،‭ ‬ونسعى‭ ‬للعمل‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬المختلفة‭ ‬والسلطات‭ ‬المختلفة‭ ‬لبناء‭ ‬القدرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لجمع‭ ‬البيانات‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬استبعاد‭ ‬احتمال‭ ‬فقدان‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬بسرعة‭ ‬لحماية‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن،‭ ‬وجمع‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬جمعه،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬