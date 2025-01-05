Monday, 06 January 2025 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير خارجية سوريا يدعو من قطر إلى رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده

1/5/2025 7:13:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الدوحة‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬حكام‭ ‬سوريا‭ ‬الجدد‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬تمثل‭ ‬عقبة‭ ‬أمام‭ ‬التعافي‭ ‬السريع‭ ‬للبلد‭ ‬الذي‭ ‬مزقته‭ ‬الحرب‭ ‬وحثوا‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬رفعها‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مسؤولين‭ ‬سوريين‭ ‬لقطر‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬أسعد‭ ‬حسن‭ ‬الشيباني‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭: ‬‮«‬العقوبات‭ ‬تشكل‭ ‬حاجزا‭ ‬ومانعا‭ ‬من‭ ‬الانتعاش‭ ‬السريع‭ ‬والتطوير‭ ‬السريع‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬وهذه‭ ‬الشراكات‭ ‬من‭ ‬الدول‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نجدد‭ ‬مطالبنا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬برفع‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬عقوبات‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬موضوعة‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‮»‬‭. ‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬زيارة‭ ‬الشيباني‭ ‬الثانية‭ ‬للخارج‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أطاحت‭ ‬جماعات‭ ‬المعارضة‭ ‬ببشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬

وقال‭ ‬الشيباني‭ ‬إن‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬بدأناها‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬مسؤول‭ ‬قطري‭ ‬أبلغ‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأن‭ ‬الشيباني‭ ‬التقى‭ ‬أيضا‭ ‬مسؤولين‭ ‬قطريين‭ ‬كبارا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬محمد‭ ‬الخليفي‭. ‬ووصل‭ ‬الشيباني‭ ‬بصحبة‭ ‬وفد‭ ‬يضم‭ ‬أيضا‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬مرهف‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬أنس‭ ‬خطاب‭. ‬

وقال‭ ‬الخليفي‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬إن‭ ‬الشيباني‭ ‬قدم‭ ‬للقطريين‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬واضحة‭ ‬للمستقبل‭ ‬القريب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬ستتخذها‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬السياسي‭ ‬عرض‭ ‬سيادة‭ ‬الوزير‭ ‬السوري‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬الواضحة‭ ‬لسوريا‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬والإدارة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬سويا‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تدخل‭ ‬خارجي‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬السورية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الشيباني‭: ‬‮«‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬التي‭ ‬نطمح‭ ‬إليها‭ ‬فيها‭ ‬لسوريا‭ ‬هي‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬بلدنا‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وترميم‭ ‬علاقته‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬وأيضا‭ ‬تمكين‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬حقوقه‭ ‬المدنية‭ ‬والأساسية،‭ ‬وتقديم‭ ‬حكومة‭ ‬يشعر‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬أنها‭ ‬تمثله‭ ‬وتمثل‭ ‬كل‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬الشيباني‭ ‬أيضا‭ ‬الإمارات‭ ‬والأردن‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مساهمة‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬والانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وبناء‭ ‬شراكات‭ ‬متميزة‮»‬‭. ‬

وزار‭ ‬الشيباني‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬خارجية‭ ‬له‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وناقش‭ ‬المسؤولون‭ ‬السعوديون‭ ‬معه‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬لدعم‭ ‬الانتقال‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

MENAFN05012025000055011008ID1109057106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث