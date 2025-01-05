وزير خارجية سوريا يدعو من قطر إلى رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الدوحة‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬حكام‭ ‬سوريا‭ ‬الجدد‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬تمثل‭ ‬عقبة‭ ‬أمام‭ ‬التعافي‭ ‬السريع‭ ‬للبلد‭ ‬الذي‭ ‬مزقته‭ ‬الحرب‭ ‬وحثوا‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬رفعها‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مسؤولين‭ ‬سوريين‭ ‬لقطر‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬أسعد‭ ‬حسن‭ ‬الشيباني‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭: ‬‮«‬العقوبات‭ ‬تشكل‭ ‬حاجزا‭ ‬ومانعا‭ ‬من‭ ‬الانتعاش‭ ‬السريع‭ ‬والتطوير‭ ‬السريع‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬وهذه‭ ‬الشراكات‭ ‬من‭ ‬الدول‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نجدد‭ ‬مطالبنا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬برفع‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬عقوبات‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬موضوعة‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‮»‬‭. ‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬زيارة‭ ‬الشيباني‭ ‬الثانية‭ ‬للخارج‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أطاحت‭ ‬جماعات‭ ‬المعارضة‭ ‬ببشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬

وقال‭ ‬الشيباني‭ ‬إن‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬بدأناها‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬مسؤول‭ ‬قطري‭ ‬أبلغ‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأن‭ ‬الشيباني‭ ‬التقى‭ ‬أيضا‭ ‬مسؤولين‭ ‬قطريين‭ ‬كبارا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬محمد‭ ‬الخليفي‭. ‬ووصل‭ ‬الشيباني‭ ‬بصحبة‭ ‬وفد‭ ‬يضم‭ ‬أيضا‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬مرهف‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬أنس‭ ‬خطاب‭. ‬

وقال‭ ‬الخليفي‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬إن‭ ‬الشيباني‭ ‬قدم‭ ‬للقطريين‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬واضحة‭ ‬للمستقبل‭ ‬القريب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬ستتخذها‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬السياسي‭ ‬عرض‭ ‬سيادة‭ ‬الوزير‭ ‬السوري‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬الواضحة‭ ‬لسوريا‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬والإدارة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬سويا‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تدخل‭ ‬خارجي‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬السورية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الشيباني‭: ‬‮«‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬التي‭ ‬نطمح‭ ‬إليها‭ ‬فيها‭ ‬لسوريا‭ ‬هي‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬بلدنا‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وترميم‭ ‬علاقته‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬وأيضا‭ ‬تمكين‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬حقوقه‭ ‬المدنية‭ ‬والأساسية،‭ ‬وتقديم‭ ‬حكومة‭ ‬يشعر‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬أنها‭ ‬تمثله‭ ‬وتمثل‭ ‬كل‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬الشيباني‭ ‬أيضا‭ ‬الإمارات‭ ‬والأردن‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مساهمة‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬والانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وبناء‭ ‬شراكات‭ ‬متميزة‮»‬‭. ‬

وزار‭ ‬الشيباني‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬خارجية‭ ‬له‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وناقش‭ ‬المسؤولون‭ ‬السعوديون‭ ‬معه‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬لدعم‭ ‬الانتقال‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬