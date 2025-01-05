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موسكو: أوكرانيا شنت هجوما جديدا في منطقة كورسك غرب روسيا

1/5/2025 7:13:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

موسكو‭ ‬ ‭ (‬الوكالات‭): ‬قالت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬شنت‭ ‬هجوما‭ ‬مضادا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬غرب‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬توغلت‭ ‬فيها‭ ‬قوات‭ ‬أوكرانية‭ ‬وتحاول‭ ‬قوات‭ ‬روسية‭ ‬طردها‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬المنقضية‭. ‬وعبرت‭ ‬قوات‭ ‬أوكرانية‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬اجتياح‭ ‬مفاجئ‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬لكييف‭ ‬ورقة‭ ‬مساومة‭ ‬مهمة‭ ‬إذا‭ ‬أجريت‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬بتوقيت‭ ‬موسكو‭ (‬06:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬كورسك،‭ ‬شن‭ ‬العدو‭ ‬هجوما‭ ‬مضادا‭ ‬بمجموعة‭ ‬هجومية‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬دبابتين‭ ‬ومركبة‭ ‬لإزالة‭ ‬الألغام‭ ‬و12‭ ‬مركبة‭ ‬قتالية‭ ‬مدرعة‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬مظلية‭ ‬باتجاه‭ ‬قرية‭ ‬بردين‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬مدفعية‭ ‬وطيران‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬القوات‭ (‬الروسية‭) ‬من‭ ‬هزيمة‭ ‬المجموعة‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬صدت‭ ‬هجومين‭ ‬أوكرانيين‭ ‬مضادين‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬لرويترز‭ ‬التحقق‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭. ‬وأشار‭ ‬مدونو‭ ‬حرب‭ ‬روس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬الأحدث‭ ‬وضع‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬دفاعي‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المدونين‭ ‬يؤيدون‭ ‬حرب‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬فإنهم‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬ينتقدون‭ ‬في‭ ‬تدويناتهم‭ ‬ما‭ ‬يصفونه‭ ‬بفشل‭ ‬وانتكاسات‭ ‬روسية‭. ‬

وقالت‭ ‬قناة‭ (‬أوبراتيفني‭ ‬سفودكي‭) ‬أو‭ ‬‮«‬التقارير‭ ‬العملياتية‮»‬‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تيليجرام‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬العدو،‭ ‬تحافظ‭ ‬وحداتنا‭ ‬على‭ ‬مواقعها‭ ‬بشكل‭ ‬بطولي‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬معارك‭ ‬بالمدفعية‭ ‬والأسلحة‭ ‬الخفيفة،‭ ‬وأن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تستخدم‭ ‬مركبات‭ ‬مدرعة‭ ‬غربية‭ ‬لنقل‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬المشاة‭. ‬وأشارت‭ ‬روايات‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬والمدونين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القتال‭ ‬متركز‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬يربط‭ ‬بلدة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬بمدينة‭ ‬كورسك‭ ‬عاصمة‭ ‬المنطقة‭. ‬

ولكن‭ ‬أحد‭ ‬المدونين‭ ‬المؤثرين،‭ ‬وهو‭ ‬يوري‭ ‬بودولياك،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬مناورة‭ ‬أوكرانية‭ ‬لتشتيت‭ ‬الانتباه،‭ ‬ربما‭ ‬للتحضير‭ ‬لهجوم‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬تقع‭ ‬ناحية‭ ‬الغرب‭. ‬وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬أوكرانية‭ ‬وغربية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬11‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬كورسك‭ ‬لدعم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭. ‬ولم‭ ‬تنف‭ ‬روسيا‭ ‬أو‭ ‬تؤكد‭ ‬وجود‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فلوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬وقوات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تكبدت‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬هناك‭.‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أنّها‭ ‬أسقطت‭ ‬عشرات‭ ‬المسيّرات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بالمنازل‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬إنذارات‭ ‬جوية‭. ‬وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬متداولة‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬روستوف‭ ‬بجنوب‭ ‬روسيا،‭ ‬بينما‭ ‬أمكن‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬الجوي‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬دمّرت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬61‭ ‬طائرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬بدون‭ ‬طيار‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنّه‭ ‬تمّ‭ ‬اعتراض‭ ‬معظمها‭ ‬فوق‭ ‬المناطق‭ ‬المحاذية‭ ‬للحدود‭ ‬الأوكرانية‭. ‬

وأوقفت‭ ‬أربعة‭ ‬مطارات‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلّق‭ ‬بـ«السلامة‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أجبر‭ ‬ثماني‭ ‬طائرات‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬مسارها،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬روسافياتسيا‮»‬‭.‬

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