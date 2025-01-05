شخصيات وفعاليات رياضية تهنئ بالإنجاز الكبير في خليجي 26

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
رفعت شخصيات وفعاليات رياضية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم، بفوزه بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ26 للمرة الثانية في تاريخه.
كما باركت لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.
إنجاز محفز
أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالأداء البطولي الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال مشوار البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح العزيمة والإصرار التي يتمتع بها أبناء البحرين، ويعزز مكانة الرياضة البحرينية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي أن هذا التتويج جاء نتيجة للدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة البحرينية من قبل القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز سيسهم في تحفيز المزيد من العطاء لتحقيق إنجازات مستقبلية ترفع اسم مملكة البحرين عاليًا في مختلف المحافل الرياضية.
واختتم سموه تصريحه بالإشادة بالدور الكبير الذي قام به الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة والجهازان الفني والإداري في إعداد المنتخب، مقدرًا الجهود التي بذلها اللاعبون لإسعاد الشعب البحريني بهذا الفوز التاريخي.
من جهته أشاد اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة بالأداء البطولي الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال مشوار البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح العزيمة والإصرار التي يتمتع بها أبناء البحرين، واعتبره ثمرة لدعم القيادة الرشيدة، منوها بالإنجاز الذي حققه المنتخب ليتوج بالكأس للمرة الثانية في تاريخه.
التفاف وطني
وعلى ذات الصعيد أكد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، أن هذا الإنجاز الرياضي يعكس جهود اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية، ويعزز مكانة البحرين في الساحة الرياضية الإقليمية والدولية. كما عبر عن فخره واعتزازه بهذا الفوز، الذي يجسد روح الوحدة والعزيمة لدى الشعب البحريني.
وهنأ الشيخ محمد بن دعيج جميع أبناء الوطن بهذا الانتصار، متمنياً المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.
من جانبه قال الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة إن تحقيق اللقب الخليجي للمرة الثانية نتيجة الرعاية الكريمة التي تحظى بها الرياضة البحرينية من لدن جلالة الملك المعظم ودعم ومساندة ولي العهد رئيس الوزراء ويأتي تأكيداً لتميز الرياضة البحرينية.
كما أشار إلى الالتفاف الوطني من الشعب الكريم والجمهور الوفي حول المنتخب الذي آزره وسانده في هذه البطولة، مثنياً على المستوى المتطور الذي قدمه اللاعبون، ومشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة القدم وعلى رأسه الشيخ علي بن خليفة وجميع منتسبي الاتحاد.
انعكاس للبنية الرياضية
وقال أيمن المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة إن فوز المنتخب الوطني باللقب الخليجي يضاف إلى الإنجازات الرياضية التي تحققت في ظل العهد الزاهر ليعكس مدى قوة البنية الرياضية التي تتمتع بها مملكة البحرين.
وأضاف: لقد جاء تحقيق المنتخب الوطني لهذا الإنجاز الخليجي استمرارًا لمسيرة القطاع الرياضي المتميزة في تعزيز مكانة مملكة البحرين وتحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج، محققًا الصدارة فيها بالمركز الأول.
وأشاد مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون الشباب والرياضة رئيس جمعية البحرين للرواد الرياضيين صالح بن عيسى بن هندي المناعي بالمستوى المتميز الذي ظهر به منتخبنا الوطني طوال البطولة.
وأكد ان الإنجاز جاء امتدادا لإنجازات رياضية عديدة في هذا العهد الزاهر الذي تشهد فيه الحركة الرياضية والشبابية اهتماما كبيرا ودعما لا محدودا من قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الرياضي الاول في المملكة.
وقال علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة إن هذا التتويج المستحق جاء ثمرة جهود كبيرة بذلها مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين الذين قدموا مستوى عالياً من الأداء البطولي والروح القتالية طوال مباريات البطولة، مما يؤكد مكانة الكرة البحرينية على المستويين الخليجي والعربي.
أفرح الشعب
من جهته نوه رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي باهتمام القيادة الرشيدة ودعمها الكبير للقطاع الرياضي، وقال إن هذا الاهتمام قادنا الى تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج المشرفة للرياضة البحرينية في جميع المجالات وفي مختلف المحافل والمشاركات الخارجية.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وجميع أعضاء مجلس الإدارة، منوهاً بدور الجهازين الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني والروح البطولية والأداء والذي أدى الى تحقيق اللقب الخليجي بكل جدارة واستحقاق.
من جهته أكد عبدالعزيز الذوادي رئيس نادي منظمي رياضة السيارات أن هذا الانجاز الذي أفرح الشعب الوفي إنما هو امتداد للإنجازات المشرفة التي تحققها الرياضة البحرينية، وتأكيد للدعم الملكي للقطاع الرياضي والشبابي بالمملكة من لدن القيادة الرشيدة.
وقال: قدم اللاعبون مستوى مشرفا لكرة القدم البحرينية طوال مبارياتهم وشاهدنا الروح القتالية التي تسلحوا بها وصولاً للكأس الخليجية الغالية ما ينعكس على جميع الرياضيين البحرينيين المحبين لوطنهم والذين يقدمون الغالي والنفيس للمملكة الحبيبة، كلمات الشكر والثناء قليلة في حق فريق البحرين.. لكم منا كل ما تستحقون.
حياة بنت عبدالعزيز تهنئ بإنجاز المنتخب
رفعت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني للقب بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين «خليجي 26»، والتي أقيمت في دولة الكويت الشقيقة.
وأشارت إلى أن هذا الانجاز التاريخي والمتميز الذي حققه المنتخب بالفوز بلقب كأس الخليج للمرة الثانية جاء بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة البحرينية من لدن جلالة الملك المعظم والمساندة الدائمة والاهتمام من صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت أن الانجاز يجسد الدعم والمساندة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى جانب المنتخب الوطني في رحلته نحو تحقيق اللقب الخليجي، مشيدة بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وحرص سموه المستمر على توفير البيئة المثالية أمام لاعبي المنتخب الوطني بشكل خاص والمنتخبات الوطنية والاتحادات بشكل عام.
كما نوهت وأشادت بالعطاء البارز للاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة وحرصهم على تهيئة الأجواء المثالية للمنتخب الوطني في الاستحقاق الخليجي المهم، معربة عن تقديرها وشكرها للأداء البطولي الذي ظهر به لاعبو المنتخب طوال مسيرتهم في البطولة وحرصهم على رفع اسم وعلم مملكة البحرين عاليا، كما نوهت بالحضور الجماهيري والوقفة التي حظى بها المنتخب من الجماهير الوطنية المخلصة التي بادرت بالسفر إلى دولة الكويت الشقيقة لمؤازرة المنتخب حيث شكل هذا الدعم حافزا كبيرا للاعبين، مقدمة التهاني والتبريكات للأسرة الرياضية في البحرين بشكل عام ورياضة كرة القدم بشكل خاص.
MENAFN05012025000055011008ID1109057103