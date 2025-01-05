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شخصيات وفعاليات رياضية تهنئ بالإنجاز الكبير في خليجي 26

1/5/2025 7:13:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

رفعت‭ ‬شخصيات‭ ‬وفعاليات‭ ‬رياضية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بفوزه‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الـ26‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

كما‭ ‬باركت‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭.‬


إنجاز‭ ‬محفز

أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بالأداء‭ ‬البطولي‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬طوال‭ ‬مشوار‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬العزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين،‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التتويج‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬للدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬مستقبلية‭ ‬ترفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭.‬

واختتم‭ ‬سموه‭ ‬تصريحه‭ ‬بالإشادة‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والجهازان‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬المنتخب،‭ ‬مقدرًا‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬اللاعبون‭ ‬لإسعاد‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬التاريخي‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أشاد‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بالأداء‭ ‬البطولي‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬طوال‭ ‬مشوار‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬العزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين،‭ ‬واعتبره‭ ‬ثمرة‭ ‬لدعم‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬منوها‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬المنتخب‭ ‬ليتوج‭ ‬بالكأس‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

التفاف‭ ‬وطني

وعلى‭ ‬ذات‭ ‬الصعيد‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬يعكس‭ ‬جهود‭ ‬اللاعبين‭ ‬والكوادر‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية،‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬والعزيمة‭ ‬لدى‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭.‬

وهنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬جميع‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار،‭ ‬متمنياً‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إن‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬نتيجة‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ويأتي‭ ‬تأكيداً‭ ‬لتميز‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬الالتفاف‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الكريم‭ ‬والجمهور‭ ‬الوفي‭ ‬حول‭ ‬المنتخب‭ ‬الذي‭ ‬آزره‭ ‬وسانده‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المتطور‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون،‭ ‬ومشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الاتحاد‭.‬

انعكاس‭ ‬للبنية‭ ‬الرياضية

وقال‭ ‬أيمن‭ ‬المؤيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬إن‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬باللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬ليعكس‭ ‬مدى‭ ‬قوة‭ ‬البنية‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭: ‬لقد‭ ‬جاء‭ ‬تحقيق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الخليجي‭ ‬استمرارًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬واعتلاء‭ ‬منصات‭ ‬التتويج،‭ ‬محققًا‭ ‬الصدارة‭ ‬فيها‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭.‬

وأشاد‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للرواد‭ ‬الرياضيين‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬طوال‭ ‬البطولة‭.‬

وأكد‭ ‬ان‭ ‬الإنجاز‭ ‬جاء‭ ‬امتدادا‭ ‬لإنجازات‭ ‬رياضية‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬الذي‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬والشبابية‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬ودعما‭ ‬لا‭ ‬محدودا‭ ‬من‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرياضي‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

وقال‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التتويج‭ ‬المستحق‭ ‬جاء‭ ‬ثمرة‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬بذلها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬واللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬مستوى‭ ‬عالياً‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬البطولي‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭ ‬طوال‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭.‬

أفرح‭ ‬الشعب

من‭ ‬جهته‭ ‬نوه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬باهتمام‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬ودعمها‭ ‬الكبير‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬قادنا‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬والمشاركات‭ ‬الخارجية‭.‬

وأشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بدور‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬ولاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬والروح‭ ‬البطولية‭ ‬والأداء‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الذوادي‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬منظمي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬الذي‭ ‬أفرح‭ ‬الشعب‭ ‬الوفي‭ ‬إنما‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬للإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬للدعم‭ ‬الملكي‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬والشبابي‭ ‬بالمملكة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭.‬

وقال‭: ‬قدم‭ ‬اللاعبون‭ ‬مستوى‭ ‬مشرفا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬طوال‭ ‬مبارياتهم‭ ‬وشاهدنا‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬التي‭ ‬تسلحوا‭ ‬بها‭ ‬وصولاً‭ ‬للكأس‭ ‬الخليجية‭ ‬الغالية‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المحبين‭ ‬لوطنهم‭ ‬والذين‭ ‬يقدمون‭ ‬الغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬للمملكة‭ ‬الحبيبة،‭ ‬كلمات‭ ‬الشكر‭ ‬والثناء‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.. ‬لكم‭ ‬منا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تستحقون‭.‬

حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬تهنئ‭ ‬بإنجاز‭ ‬المنتخب‭ ‬

رفعت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تحقيق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬والمتميز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬المنتخب‭ ‬بالفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬والمساندة‭ ‬الدائمة‭ ‬والاهتمام‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الانجاز‭ ‬يجسد‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الخليجي،‭ ‬مشيدة‭ ‬بدعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وحرص‭ ‬سموه‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬أمام‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والاتحادات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

كما‭ ‬نوهت‭ ‬وأشادت‭ ‬بالعطاء‭ ‬البارز‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الخليجي‭ ‬المهم،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬وشكرها‭ ‬للأداء‭ ‬البطولي‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬طوال‭ ‬مسيرتهم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬وعلم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا،‭ ‬كما‭ ‬نوهت‭ ‬بالحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬والوقفة‭ ‬التي‭ ‬حظى‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬بادرت‭ ‬بالسفر‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لمؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬حيث‭ ‬شكل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬حافزا‭ ‬كبيرا‭ ‬للاعبين،‭ ‬مقدمة‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للأسرة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ورياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

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