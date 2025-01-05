المنامة يستضيف القادسية الكويتي في ((واصل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يستضيف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬اليوم‭ ‬فريق‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لدوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬واصل‭) ‬

ويدخل‭ ‬المنامة‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬وسيسعى‭ ‬لمواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬ويملك‭ ‬الفريق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارتين‭.‬

بينما‭ ‬يدخل‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬اللقاء‭ ‬لتكرار‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬ويملك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارة‭.‬

ويشير‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬فريق‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬المنامة‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬يأتي‭ ‬الاتحاد‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭.‬