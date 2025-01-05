المنامة يستضيف القادسية الكويتي في ((واصل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يستضيف الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة اليوم فريق القادسية الكويتي على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك ضمن الجولة الرابعة لدوري غرب آسيا لكرة السلة (واصل)
ويدخل المنامة اللقاء بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب الاتحاد السعودي في جدة، وسيسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته للمنافسة على التأهل للمرحلة المقبلة، ويملك الفريق 4 نقاط في رصيده من فوز وخسارتين.
بينما يدخل القادسية الكويتي اللقاء لتكرار تفوقه على المنامة بعد الفوز عليه في الكويت، ويملك في رصيده 5 نقاط من فوزين وخسارة.
ويشير ترتيب المجموعة إلى تصدر فريق العربي القطري برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثاني القادسية الكويتي برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثالث المنامة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي الاتحاد برصيد 4 نقاط.
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