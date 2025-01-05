الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها، بإذن الله، والدة سمو الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم سمو ولي العهد السعودي والأسرة المالكة الكريمة وعائلة الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.
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