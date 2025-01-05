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النهار يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

1/5/2025 3:11:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدَّى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأحد، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامَّة المهندس فايز محمَّد إسماعيل النَّهار، وذلك بعد صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.


ويأتي أداء القسم القانوني استناداً إلى أحكام المادَّة 6 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة رقم 80 لسنة 2023م.


وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ووزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك.

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