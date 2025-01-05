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إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة شمال غزة

1/5/2025 3:11:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، بإصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة خلال معركة في منطقة شمال قطاع غزة.
ووفقًا للإذاعة، تعرض الجندي للإصابة إثر انهيار مبنى في منطقة جباليا، حيث كانت تجري اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.








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