إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة شمال غزة

إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة شمال غزة
التاريخ
1/5/2025 3:11:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، بإصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة خلال معركة في منطقة شمال قطاع غزة.
ووفقًا للإذاعة، تعرض الجندي للإصابة إثر انهيار مبنى في منطقة جباليا، حيث كانت تجري اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
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