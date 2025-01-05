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وزير الخارجية السوري يطالب من قطر برفع العقوبات الأميركية

1/5/2025 3:11:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال زيارته قطر الأحد برفقة مسؤولين في الإدارة الجديدة.
ووصل الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب في وقت سابق إلى الدوحة، في أول زيارة لهم منذ إسقاط الأسد الشهر الماضي، وأكد الشيباني السبت أنّه سيزور قطر والإمارات والأردن، بعد أول زيارة رسمية له إلى السعودية.
وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني استقبل الوفد، وأكد له موقف الدوحة الداعم "لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها".
وبعد محادثات مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، كرّر الشيباني المطالبة برفع العقوبات.
وقال لوسائل إعلام قطرية إن "هذه العقوبات تشكل حاجزا ومانعا من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من قبل الدول".
أضاف "نجدّد مطلوبنا أيضا للولايات المتحدة الأميركية برفع هذه العقوبات التي أصبحت عقوبات ضد الشعب السوري على غير ما كانت في السابق"، مشددا على أن سوريا الجديدة "ستحظى بعلاقات جيدة جدا مع المنطقة".








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