استحداث برنامج تعليمي لأمراض الدماغ بمستشفى الأميرة بسمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- -قال استشاري الدماغ والأعصاب بمستشفى الأميرة بسمة الدكتور وليد بطيحة، إن المستشفى استحدث برنامجا تعليميا متخصصا في إعداد أطباء أكفياء بمجال أمراض الدماغ والأعصاب، وهو البرنامج الأول من نوعه والوحيد في مستشفيات وزارة الصحة.



وقال بطيحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن البرنامج يضم 6 أخصائيين دماغ، وأعصاب و6 مقيمين في برنامج تدريب يمتد لعدة سنوات، بهدف تعزيز الرعاية الصحية المتخصصة في هذا المجال الحساس.



وأوضح أن البرنامج سيزود الأطباء المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتشخيص وعلاج الأمراض العصبية المعقدة، وتعزيز القدرات الطبية في مجال أمراض الدماغ والأعصاب، وتطوير مهارات الأطباء في التشخيص والعلاج، و توفير فرص للبحث العلمي والتطوير، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطب العصبي.

وأضاف، أن من ميزات البرنامج إدخال مناهج دراسية متقدمة ومعتمدة دوليًا، والتدريب العملي على أحدث التكنولوجيا الطبية، موضحًا أن " البرنامج سيكون نقطة انطلاق لتحسين الرعاية الصحية في مجال الطب العصبي.

وبين بطيحة أن المستشفى استحدث أيضا عيادة مختصة لعلاج المصابين بمرض التصلب اللويحي بمبنى العيادات الخارجية كل يوم خميس أسبوعيا؛ لتقديم الرعاية الصحية المتخصصة والخدمة المثلى للمرضى.