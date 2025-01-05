مسؤول بحماس: وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول بحماس لرويترز "وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء في اتفاق لوقف إطلاق النار".



وأضاف "أي اتفاق سيعتمد على الموافقة على الانسحاب ووقف إطلاق النار في غزة".



وبين "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار".

