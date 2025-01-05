مسؤول بحماس: وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل

مسؤول بحماس: وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل
التاريخ
1/5/2025 3:11:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مسؤول بحماس لرويترز "وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء في اتفاق لوقف إطلاق النار".
وأضاف "أي اتفاق سيعتمد على الموافقة على الانسحاب ووقف إطلاق النار في غزة".
وبين "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار".
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