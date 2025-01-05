23 شهيدا في غارات على غزة منذ صباح اليوم
التاريخ
1/5/2025 3:11:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 23 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم.
ويواصل الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر من العام الماضي.
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