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صحة غزة: مدير مستشفى كمال عدوان شوهد في سجن سدي تيمان

1/5/2025 10:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الأحد، بالتحرك الفعلي لإطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، وليس فقط إدانة اعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي.


وأشار البرش " إلى أن أبو صفية شوهد في سجن "سدي تيمان" الإسرائيلي وظهرت آثار الضرب والتعذيب على جسده، لكن الاحتلال الإسرائيلي أنكر اعتقاله ثم اعترف بذلك.

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