صحة غزة: مدير مستشفى كمال عدوان شوهد في سجن سدي تيمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالب المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الأحد، بالتحرك الفعلي لإطلاق سراح مدير مستشفى
كمال عدوان حسام أبو صفية، وليس فقط إدانة اعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار البرش " إلى أن أبو صفية شوهد في سجن "سدي تيمان" الإسرائيلي وظهرت آثار الضرب والتعذيب على جسده، لكن الاحتلال الإسرائيلي أنكر اعتقاله ثم اعترف بذلك.
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