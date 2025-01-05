رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً عُمانياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً عُمانياً برئاسة آمر كلية الدفاع الوطني العُماني اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور السفير العُماني في عمّان، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة للجيشين الشقيقين، خاصة المتعلقة بمجالات التدريب وتبادل المعرفة والخبرات العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والفرص المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك.



من جانبه، ثمن الوفد الضيف الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة، مشيداً بالدور الإنساني الذي تقوم به فضلاً عن عمليات التحديث والتطوير، بما ينسجم مع طبيعة التحديات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.