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توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية

1/5/2025 10:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2024-2025 بحيث يكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 16-2-2025، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 23-2-2025.


أما الجامعات والكليات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 23-2-2025، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 2-3-2025.

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