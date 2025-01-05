توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قرر مجلس التعليم
العالي الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات
والكليات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2024-2025 بحيث يكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 16-2-2025، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 23-2-2025.
أما الجامعات والكليات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 23-2-2025، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 2-3-2025.
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