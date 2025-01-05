الصناعة والتجارة تحرر 4008 مخالفات العام الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 4008 مخالفات العام الماضي 2024، من خلال 5250 جولة رقابية على 85790 منشأة في عموم محافظات المملكة.
وبحسب بيانات حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حررت مديرية مراقبة الأسواق والتموين في عمان 1767 مخالفة، بنسبة 44 بالمئة من إجمالي المخالفات، منها 1415 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و220 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و59 لعدم التقيد بالسعر المُعلن، و46 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و19 لعدم التقيد بتعليمات إنشاء المخابز، و7 مخالفات للامتناع عن بيع مادة أساسية، ومخالفة واحدة لعدم تزويد المشتري بفواتير الشراء.
وأظهرت البيانات تحرير 2241 مخالفة في باقي مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات، منها 1926 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و195 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و38 لعدم التقيد بالسعر المُعلن، و33 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و24 لعدم التقيد بتعليمات إنشاء المخابز، و4 للمتاجرة بالمواد العلفية المدعومة، و11 للامتناع عن بيع مادة أساسية، و10 لإعاقة موظفين عن أداء عملهم الرسمي.
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