الصناعة والتجارة تحرر 4008 مخالفات العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 4008 مخالفات العام الماضي 2024، من خلال 5250 جولة رقابية على 85790 منشأة في عموم محافظات المملكة.



وبحسب بيانات حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حررت مديرية مراقبة الأسواق والتموين في عمان 1767 مخالفة، بنسبة 44 بالمئة من إجمالي المخالفات، منها 1415 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و220 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و59 لعدم التقيد بالسعر المُعلن، و46 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و19 لعدم التقيد بتعليمات إنشاء المخابز، و7 مخالفات للامتناع عن بيع مادة أساسية، ومخالفة واحدة لعدم تزويد المشتري بفواتير الشراء.



وأظهرت البيانات تحرير 2241 مخالفة في باقي مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات، منها 1926 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و195 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و38 لعدم التقيد بالسعر المُعلن، و33 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و24 لعدم التقيد بتعليمات إنشاء المخابز، و4 للمتاجرة بالمواد العلفية المدعومة، و11 للامتناع عن بيع مادة أساسية، و10 لإعاقة موظفين عن أداء عملهم الرسمي.