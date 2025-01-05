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بلدية إربد تزيل 8 لوحات إعلانية مخالفة

1/5/2025 10:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى إزالة جميع اللوحات السطحية الإعلانية غير المرخصة التي تشكل خطراً على السلامة العامة.


وقال رئيس قسم رخص المهن بالبلدية، أشرف السعدي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حملة الإزالات انطلقت يوم الجمعة الماضي، وستستمر كل يوم جمعة حتى الانتهاء من إزالة جميع اللوحات المخالفة.
وبين أن جميع اللوحات الاستثمارية التي أزيلت من قبل البلدية في المرحلة الأولى، وعددها 8 لوحات، كانت ضمن شارعي بغداد وعمر المختار، وجميعها غير مرخصة، موضحا أن وجودها يشكل خطرا على السلامة العامة، نظرا لأن تركيبها تم دون إشراف هندسي مختص، كما أن أصحابها لم يتقدموا بطلبات لتصويب أوضاعهم القانونية.

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