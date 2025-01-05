بلدية إربد تزيل 8 لوحات إعلانية مخالفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت بلدية إربد الكبرى إزالة جميع اللوحات السطحية الإعلانية غير المرخصة التي تشكل خطراً على السلامة العامة.
وقال رئيس قسم رخص المهن بالبلدية، أشرف السعدي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حملة الإزالات انطلقت يوم الجمعة الماضي، وستستمر كل يوم جمعة حتى الانتهاء من إزالة جميع اللوحات المخالفة.
وبين أن جميع اللوحات الاستثمارية التي أزيلت من قبل البلدية في المرحلة الأولى، وعددها 8 لوحات، كانت ضمن شارعي بغداد وعمر المختار، وجميعها غير مرخصة، موضحا أن وجودها يشكل خطرا على السلامة العامة، نظرا لأن تركيبها تم دون إشراف هندسي مختص، كما أن أصحابها لم يتقدموا بطلبات لتصويب أوضاعهم القانونية.
MENAFN05012025000208011052ID1109056471
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.