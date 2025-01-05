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113.5 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد الشهر الماضي

1/5/2025 10:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال الشهر الماضي، 113.5 مليون دولار، مقارنة بـ125.6 مليون للشهر نفسه من عام 2023، بانخفاض 9.7 بالمئة.


وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1469، مقارنة بـ1212 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.


وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 103 ملايين دولار، تلاه المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.6 مليون دولار، ثن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.6 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات التعدينية.

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