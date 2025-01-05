113.5 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد الشهر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال الشهر الماضي، 113.5 مليون دولار، مقارنة بـ125.6 مليون للشهر نفسه من عام 2023، بانخفاض 9.7 بالمئة.
وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1469، مقارنة بـ1212 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 103 ملايين دولار، تلاه المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.6 مليون دولار، ثن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.6 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات التعدينية.
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