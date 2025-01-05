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الديوان الملكي يعزي بوفاة الرائد أمجد بني خالد

1/5/2025 10:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر بني خالد بوفاة المرحوم الرائد أمجد سعود بني خالد، الذي توفي، بعد (28) عاما من إصابته برصاصات غادرة من تجار المخدرات أثناء عمله الرسمي في منطقة الرويشد، وأجلسته الفراش طيلة هذه السنوات.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة الحمرا، بلواء البادية الشمالية في محافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر بني خالد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.








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