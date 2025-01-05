إعمار الطفيلة تباشر بإجراءات مشروع المدرسة النموذجية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
باشرت مؤسسة إعمار الطفيلة إجراءات استكمال مراحل مشروع مدرسة الطفيلة النموذجية من خلال طرحها لعطاء مركزي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبتكلفة 2,1 مليون دينار، كمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وقال رئيس مجلس المؤسسة مصطفى العوران، إن المؤسسة عملت على استكمال مراحل المشروع ليكون مدرسة نموذجية تشتمل على المرافق كافة، وفق أفضل المواصفات الفنية، حيث تمكنت من الحصول على تمويل مالي لتوفير مرافق تعليمية مميزة في منطقة (العيص).
وأشار إلى التنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان العامة للسير في إجراءات طرح عطاء تنفيذ المشروع الذي يعتبر من أبرز مطالب واحتياجات أبناء المحافظة، حيث تم طرح العطاء أخيرًا ليصار إلى المباشرة في تنفيذه لخدمة المجتمع المحلي.
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