إعمار الطفيلة تباشر بإجراءات مشروع المدرسة النموذجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشرت مؤسسة إعمار الطفيلة إجراءات استكمال مراحل مشروع مدرسة الطفيلة النموذجية من خلال طرحها لعطاء مركزي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبتكلفة 2,1 مليون دينار، كمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



وقال رئيس مجلس المؤسسة مصطفى العوران، إن المؤسسة عملت على استكمال مراحل المشروع ليكون مدرسة نموذجية تشتمل على المرافق كافة، وفق أفضل المواصفات الفنية، حيث تمكنت من الحصول على تمويل مالي لتوفير مرافق تعليمية مميزة في منطقة (العيص).



وأشار إلى التنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان العامة للسير في إجراءات طرح عطاء تنفيذ المشروع الذي يعتبر من أبرز مطالب واحتياجات أبناء المحافظة، حيث تم طرح العطاء أخيرًا ليصار إلى المباشرة في تنفيذه لخدمة المجتمع المحلي.