كيف مولت ليفت سلاب عملية الاستحواذ على ستيلا دى مارى 2؟

MENAFN - Al-Borsa News) أوضحت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء“ليفت سلاب مصر”، مصادر تمويل الاستحواذ على“ستيلا دى مارى 2”.

‏‎وأوضحت الشركة فى بيان اليوم الأحد، أن التدفقات النقدية من بيع الوحدات -غير المباعة- من المشروع ستمكنها من سداد التزاماتها التعاقدية لاستكمال المشروع، وسداد الدفعات لشركة رمكو فى موعدها.

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‏‎وأضافت أنها ستلجأ لزيادة رأس المال لسداد أية فجوات تمويلية.

‏‎وأشارت إلى أنه تم استلام المشروع، وجار تجهيز الوحدات غير المباعة مع فريق التسويق والبيع بالشركة، والتعاقد مع شركات تسويق لوضع خطة لبيع الوحدات.

‏‎وكانت ليفت سلاب مصر قد قررت توقيع عقد شراء كامل وحدات مشروع ستيلا دي ماري السخنة 2، مع شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.

‏‎ويتضمن العقد بيع كامل وحدات المشروع بوضعها الحالي -المباع والغير مباع- وتسليم الوحدات المباعة للمشترين، مع استكمال تنفيذ المشروع وبيع الوحدات غير المباعة.