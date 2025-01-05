كيف مولت ليفت سلاب عملية الاستحواذ على ستيلا دى مارى 2؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) أوضحت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء“ليفت سلاب مصر”، مصادر تمويل الاستحواذ على مشروع
“ستيلا دى مارى 2”.
وأوضحت الشركة فى بيان اليوم الأحد، أن التدفقات النقدية من بيع الوحدات -غير المباعة- من المشروع ستمكنها من سداد التزاماتها التعاقدية لاستكمال المشروع، وسداد الدفعات لشركة رمكو فى موعدها.
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وأضافت أنها ستلجأ لزيادة رأس المال لسداد أية فجوات تمويلية.
وأشارت إلى أنه تم استلام المشروع، وجار تجهيز الوحدات غير المباعة مع فريق التسويق والبيع بالشركة، والتعاقد مع شركات تسويق لوضع خطة لبيع الوحدات.
وكانت ليفت سلاب مصر قد قررت توقيع عقد شراء كامل وحدات مشروع ستيلا دي ماري السخنة 2، مع شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.
ويتضمن العقد بيع كامل وحدات المشروع بوضعها الحالي -المباع والغير مباع- وتسليم الوحدات المباعة للمشترين، مع استكمال تنفيذ المشروع وبيع الوحدات غير المباعة.
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