مؤشرات البورصة المصرية ترتفع جماعيًا بمستهل أولى جلسات الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) دفعت المشتريات المحلية مؤشرات البورصة
المصرية للارتفاع الجماعى بمستهل أولى جلسات الأسبوع.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.30% فى مستهل تعاملات اليوم الأحد، ليصل إلى مستوى 30151 نقطة.
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وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49% مسجلا 3152 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.40% ليسجل مستوى 8316 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 11466 نقطة، و صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.37% ليصل عند مستوى 37880 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 91.6 مليون جنيه، من خلال تداول 50.2 مليون سهم، بتنفيذ 4.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفع منها 53 سهما، بينما تراجع 5 أسهم فى حين لم تتغير أسعار 122 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.210 تريليون جنيه.
وتوجه المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 11.13 مليون جنيه، و111.6 ألف جنيه، فيما توجه المستثمرين العرب نحو البيع بصافي قيمة 11.24 مليون جنيه.
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