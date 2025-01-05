مؤشرات البورصة المصرية ترتفع جماعيًا بمستهل أولى جلسات الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) دفعت المشتريات المحلية مؤشرات المصرية للارتفاع الجماعى بمستهل أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.30% فى مستهل تعاملات اليوم الأحد، ليصل إلى مستوى 30151 نقطة.

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وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49% مسجلا 3152 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.40% ليسجل مستوى 8316 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 11466 نقطة، و صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.37% ليصل عند مستوى 37880 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 91.6 مليون جنيه، من خلال تداول 50.2 مليون سهم، بتنفيذ 4.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفع منها 53 سهما، بينما تراجع 5 أسهم فى حين لم تتغير أسعار 122 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.210 تريليون جنيه.

وتوجه المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 11.13 مليون جنيه، و111.6 ألف جنيه، فيما توجه المستثمرين العرب نحو البيع بصافي قيمة 11.24 مليون جنيه.