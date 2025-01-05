تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) تباين سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، اليوم الأحد، ثانى أيام تداول العملة الأمريكية بالعام الجديد 2025

وكان عام 2024 مليئا بالمكاسب للعملة الخضراء، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 64%، بعد قرار المصرى بتعويم الجنيه فى مارس الماضى، وتبنى سياسة سعر الصرف المرن.

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وكان الدولار قد كسر حاجز 51 جنيهًا خلال تعاملات ديسمبر، ليستمر فى تسجيل مكاسبه، إذ تراجعت قيمة الجنيه، خلال الربع الأخير وحده بنحو 5%.

وبجانب تبنى سياسة سعر الصرف المرن، فقد

أبقى البنك المركزى المصرى

على أسعار

الفائدة ، للمرة السادسة على التوالى، بآخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى 2024، لسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب، بعد رفعها فى فبراير 2%، ومارس 6%.

وتعمل الحكومة على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت التحويلات، خلال أكتوبر الماضى، بنحو 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023.

وقال البنك المركزى، إن التحويلات سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنمخو 45.3%.

كما شهدت، خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، مقابل نحو 6.2 مليار دولار.

وسجل أعلى سعر للدولار فى البنوك المصرية 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، فى بنك أبوظبى التجارى.

وسجل ثانى أعلى سعر 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، فى بنكى الأهلى الكويتى، وقناة السويس.

فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، فى عدد من البنوك منها، كريدى أجريكول، وميد بنك.