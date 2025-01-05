تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، اليوم الأحد، ثانى أيام تداول العملة الأمريكية بالعام الجديد 2025
وكان عام 2024 مليئا بالمكاسب للعملة الخضراء، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 64%، بعد قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه فى مارس الماضى، وتبنى سياسة سعر الصرف المرن.
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وكان الدولار قد كسر حاجز 51 جنيهًا خلال تعاملات ديسمبر، ليستمر فى تسجيل مكاسبه، إذ تراجعت قيمة الجنيه، خلال الربع الأخير وحده بنحو 5%.
وبجانب تبنى سياسة سعر الصرف المرن، فقد
أبقى البنك المركزى المصرى
على أسعار
الفائدة ، للمرة السادسة على التوالى، بآخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى 2024، لسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب، بعد رفعها فى فبراير 2%، ومارس 6%.
وتعمل الحكومة على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت التحويلات، خلال أكتوبر الماضى، بنحو 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023.
وقال البنك المركزى، إن التحويلات سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنمخو 45.3%.
كما شهدت، خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، مقابل نحو 6.2 مليار دولار. سعر الدولار فى البنوك المصرية
وسجل أعلى سعر للدولار فى البنوك المصرية 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، فى بنك أبوظبى التجارى.
وسجل ثانى أعلى سعر 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، فى بنكى الأهلى الكويتى، وقناة السويس.
فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، فى عدد من البنوك منها، كريدى أجريكول، وميد بنك.
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