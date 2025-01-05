الفيدرالي: معركة التضخم لم تنته بعد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت مسؤولتان في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أمس السبت، أن المركزي الأمريكي يجب أن يكمل معركته ضد ارتفاع الأسعار في فترة ما بعد الوباء، والوصول إلى المعدل المستهدف البالغ 2%.

وعلى الرغم من التقدم الكبير في تراجع ضغوط الأسعار على مدى العامين الماضيين، إلا أن التضخم لا يزال“أعلى بشكل غير مريح من هدفنا”، حسبما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي خلال حلقة نقاشية.

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وكررت العضوة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر هذا الشعور في الندوة التي استضافتها الجمعية الاقتصادية الأمريكية في سان فرانسيسكو.

وقالت:“من الواضح أن مهمتنا لم تنته بعد. لم نصل إلى 2% حتى الآن، لذلك لا يزال هدفنا بالتأكيد هو الوصول إلى هذه المعدل، ونحن نعلم أن المهمة لم تنته بعد”.

مسار الفائدة في 2025

خفض المسؤولون أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر. لكن بعد توقف المسار النزولي للتضخم، أشاروا في ديسمبر إلى أنهم سيتبعون نهجاً أكثر حذراً خلال 2025. ويُتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي على تكاليف الاقتراض دون تغيير عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر.

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن المزيد من التخفيضات سيتطلب إحراز مزيد من التقدم باتجاه معدل التضخم المستهدف البالغ 2%. وكان مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي قد ارتفع بنسبة 2.4% في نوفمبر على أساس سنوي.

سوق العمل الأمريكي

وبينما بدا تركيز دالي وكوغلر على التضخم، قالتا أيضاً إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يظل مراقباً لحالة سوق العمل. أشارت دالي إلى أن المسؤولين قد يواجهون قريباً المزيد من الحاجة للموازنة بين هدفي البنك المركزي.

حتى الآن، لم تُلحق محاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم ضرراً كبيراً بسوق العمل. فرغم ارتفاع البطالة إلا أنها سجلت انخفاضاً تاريخياً عند 4.2% في نوفمبر الماضي.

قالت دالي“لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل”. وأضافت أن هذا من شأنه أن يزعزع التوازن الصعب الذي نراه الآن في مشهد التوظيف.“فبالرغم من أننا لا بد وأن نستمر في خفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2%، ويتعين علينا أن نكون حازمين في هذا الشأن، إلا أننا لا بد أن ننجز ذلك بطريقة مدروسة حتى نتمكن أيضاً من دعم الهدف الكامل للتوظيف”.

وأكدت كوغلر أنها ترغب في التأكد من أن“الارتفاع” الأخير في أرقام التضخم لن يكون مستمراً، مضيفةً:“نظن أنه قد يكون ارتفاعاً مؤقتاً”.

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