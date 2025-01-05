قطاع السيارات في البرازيل الأسرع نموا بين أكبر 10 أسواق خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) سجل قطاع السيارات فيأسرع نمو بين أكبر 10 أسواق عالمية خلال عام 2024.

وارتفعت مبيعات المركبات بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق؛ لتصل إلى 2.6 مليون وحدة، بما في ذلك سيارات الركاب والمركبات التجارية والشاحنات والحافلات.

موضوعاتاليورانيوم .. فرصة كندا للهيمنة على مستقبل الطاقة النووية في العالم قفزة في الطلب على وقود الطيران المستدام خلال 2025 بريطانيا تنافس ألمانيا على صدارة سوق السيارات الكهربائية في أوروبا

وقد بلغ إجمالي مساهمة قطاع المركبات وقطع غيار السيارات في القطاع الصناعي 29.63 مليار دولار، حيث ساهمت شركات تصنيع المركبات بنحو 21.40 مليار دولار، وساهم قطاع قطع الغيار بنحو 8.23 ​​مليار دولار.

وتشير التوقعات لعام 2025 إلى استمرار النمو في هذا القطاع مع زيادة تقدر بنحو 5.6% في المبيعات والتي قد تصل إلى 2.8 مليون وحدة.

وفي السياق ذاته، أكد قادة صناعة المركبات على أهمية تعزيز السياسات الرامية إلى خفض تكاليف الانتاج وتعزيز الخدمات اللوجستية.

المصدر: