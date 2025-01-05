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قطاع السيارات في البرازيل الأسرع نموا بين أكبر 10 أسواق خلال 2024

1/5/2025 8:13:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل قطاع السيارات في البرازيل أسرع نمو بين أكبر 10 أسواق عالمية خلال عام 2024.

وارتفعت مبيعات المركبات بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق؛ لتصل إلى 2.6 مليون وحدة، بما في ذلك سيارات الركاب والمركبات التجارية والشاحنات والحافلات.

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وقد بلغ إجمالي مساهمة قطاع تصنيع المركبات وقطع غيار السيارات في القطاع الصناعي 29.63 مليار دولار، حيث ساهمت شركات تصنيع المركبات بنحو 21.40 مليار دولار، وساهم قطاع قطع الغيار بنحو 8.23 ​​مليار دولار.

وتشير التوقعات لعام 2025 إلى استمرار النمو في هذا القطاع مع زيادة تقدر بنحو 5.6% في المبيعات والتي قد تصل إلى 2.8 مليون وحدة.

وفي السياق ذاته، أكد قادة صناعة المركبات على أهمية تعزيز السياسات الرامية إلى خفض تكاليف الانتاج وتعزيز الخدمات اللوجستية.

المصدر:

MENAFN05012025000202011048ID1109056330

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