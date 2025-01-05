قطاع السيارات في البرازيل الأسرع نموا بين أكبر 10 أسواق خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل قطاع السيارات في البرازيل
أسرع نمو بين أكبر 10 أسواق عالمية خلال عام 2024.
وارتفعت مبيعات المركبات بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق؛ لتصل إلى 2.6 مليون وحدة، بما في ذلك سيارات الركاب والمركبات التجارية والشاحنات والحافلات.
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وقد بلغ إجمالي مساهمة قطاع تصنيع المركبات وقطع غيار السيارات في القطاع الصناعي 29.63 مليار دولار، حيث ساهمت شركات تصنيع المركبات بنحو 21.40 مليار دولار، وساهم قطاع قطع الغيار بنحو 8.23 مليار دولار.
وتشير التوقعات لعام 2025 إلى استمرار النمو في هذا القطاع مع زيادة تقدر بنحو 5.6% في المبيعات والتي قد تصل إلى 2.8 مليون وحدة.
وفي السياق ذاته، أكد قادة صناعة المركبات على أهمية تعزيز السياسات الرامية إلى خفض تكاليف الانتاج وتعزيز الخدمات اللوجستية.
المصدر:
MENAFN05012025000202011048ID1109056330
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