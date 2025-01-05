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بريطانيا تنافس ألمانيا على صدارة سوق السيارات الكهربائية في أوروبا

1/5/2025 8:13:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتنافس المملكة المتحدة مع ألمانيا لتصبح أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا خلال عام 2024، بعد أن أنفقت شركات صناعة السيارات ما يقدر بنحو 4.5 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 5.5 مليار دولار، في خصومات لتحفيز التحول.

وذكرت بيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات، أن مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة شكلت 19.6% من السيارات الجديدة العام الماضي، أعلى من نسبة 16.5% التي شوهدت خلال عام 2023 ولكن لا يزال أقل بكثير من هدف 22% المطلوب بموجب نظام حصص المركبات الكهربائية في بريطانيا، وفق ما نقلت شبكة سي إن بي سي الإخبارية.

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وارتفع العدد الإجمالي للسيارات الكهربائية المباعة في المملكة المتحدة بنسبة 21% إلى رقم قياسي بلغ 382 ألف مركبة في العام، وهو أعلى من 347.048 ألف سيارة تم بيعها في ألمانيا بين يناير ونوفمبر.

وفي المقابل ، انخفضت المبيعات في ألمانيا بنسبة 26% العام الماضي بعد خفض الدعم، حيث تخسر علامات بارزة مثل“ستيلانتيس” و”مرسيدس” و” فولكس فاجن ” مواقعها لصالح المنافسين.

وتأتي الزيادة القوية في المبيعات في بريطانيا، على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا، وتُعزى هذه التحديات إلى التكاليف المرتفعة وندرة الطرازات الجديدة، مما أدى إلى إعلان بعض أكبر شركات صناعة السيارات عن خفض الوظائف وإغلاق المصانع.

وتواجه شركات صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا منافسة شديدة مع نظيرتها الصينية، إذ توصل تحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي في عام 2024، إلى أن الإعانات الصينية كانت تخلق منافسة غير عادلة من خلال تقويض مصنعين المحليين.

ولمواجهة ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية تصل إلى 35.3% على السيارات الكهربائية الصينية في أكتوبر، وتعهدت بكين باتخاذ“تدابير انتقامية”، بحسب موقع“يورو نيوز”.

وشكلت الصين أكثر من ثلثي مبيعات المركبات الكهربائية العالمية في نوفمبر، بينما تقلصت المبيعات الأوروبية بنسبة 3%.

وخفض“بنك أوف أمريكا” توقعاته لمبيعاتها في أوروبا، بنسبة 2% على أساس سنوي في عام 2024.

وتسعى أهداف الاتحاد الأوروبي الطموحة بشأن الانبعاثات، بما في ذلك الحظر الكامل على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، إلى إعادة تشكيل سوق السيارات بشكل جذري.

المصدر:

MENAFN05012025000202011048ID1109056329

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