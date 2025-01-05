الشركات المصرية تستورد 415 ألف طن أغذية خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد رسائل الأغذية الواردة بلغ 2255 رسالة بنحو 415 ألف طن لـ1020 شركة مستوردة، تنوعت بين 242 صنفا.
ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها رومانيا واستراليا وأمريكا، بحسب بيان للهيئة .
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من جهة أخرى، بلغ عدد رسائل الأغذية المصدرة 6100 رسالة خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي، بنحو 216 ألف طن لـ1700 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 642 صنفا.
وأوضحت الهيئة – في تقريرها الأسبوعي، أن الطماطم تصدرت قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 10 آلاف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنفا بنحو 47 ألف طن.
وأضافت أن الموالح ما زالت تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 55 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 7 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنفا بنحو 70 ألف طن.
وتابعت أن السودان والسعودية وروسيا وليبيا مثلت أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 180 دولة مستوردة.
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