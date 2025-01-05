الشركات المصرية تستورد 415 ألف طن أغذية خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد رسائل الأغذية الواردة بلغ 2255 رسالة بنحو 415 ألف طن لـ1020 شركة مستوردة، تنوعت بين 242 صنفا.

ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها رومانيا واستراليا وأمريكا، بحسب بيان للهيئة .

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من جهة أخرى، بلغ عدد رسائل الأغذية المصدرة 6100 رسالة خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي، بنحو 216 ألف طن لـ1700 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 642 صنفا.

وأوضحت الهيئة – في تقريرها الأسبوعي، أن الطماطم تصدرت قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 10 آلاف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنفا بنحو 47 ألف طن.

وأضافت أن الموالح ما زالت تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 55 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 7 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنفا بنحو 70 ألف طن.

وتابعت أن السودان والسعودية وروسيا وليبيا مثلت أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 180 دولة مستوردة.