مصر ضمن أكبر 10 دول إفريقية رائدة في استثمارات القطاع الخاص

MENAFN - Al-Borsa News) جاءت مصر ضمن قائمة أكبر 10 دول إفريقية رائدة في استثمارات القطاع الخاص.

وذكر تقرير منصة“بيزنس أفريكا”، أنه رغم التحديات الكبيرة التي تشكلها البنية التحتية في أفريقيا أمام النمو الاقتصادي والتنمية؛ تبرز مصر كإحدى أفضل الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات، حيث تلعب دورا محوريا في استقطاب رأس المال الخاص لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقارة السمراء.

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وأظهر التقرير – الذي استند إلى بيانات البنك الدولي – نمو إجمالي قيمة استثمارات القطاع الخاص في مصر خلال عام 2024؛ مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي رائد يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024-2025؛ ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات؛ مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.

وذكر التقرير، أن قائمة أكبر 10 دول إفريقية رائدة في استثمارات القطاع الخاص؛ ضمت أيضا: جنوب إفريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار والمغرب والكاميرون.

وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي وتمثل جهة رئيسية في تعزيز استثمارات القطاع الخاص عبر إفريقيا، نجحت في تعبئة تمويل بقيمة 22.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالسنة المالية 2023.

واستفادت المؤسسة من أكثر من 30 أداة مختلفة لجذب وإدارة الاستثمارات، مع التركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم المشورة للحكومات حول هيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ مما يسهم في خلق بيئة مواتية لازدهار رأس المال الخاص.

من جهته، قدر البنك الإفريقي للتنمية، أن القارة السمراء تحتاج إلى ما بين 130 و170 مليار دولار سنويًا لتلبية احتياجاتها من البنية التحتية.

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