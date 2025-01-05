عين على السوق.. توقعات الخبراء للبورصة المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ترصد جريدة البورصة
من خلال عين على السوق؛ توقعات خبراء أسواق المال لمؤشرات وأسهم البورصة المصرية
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وتترقب البورصة المصرية طروحات مليارية تعزز صعود السوق واستمراريتها بعد إعلان بعض الشركات عن الشطب الاختياري لأسباب خاصة بها.
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ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري رواجًا فى الطروحات فى ظل قيام الحكومة المصرية بالإعلان عن عزمها طرح الشركات الحكومية بعدد يتجاوز 10 شركات.
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