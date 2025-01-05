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عين على السوق.. توقعات الخبراء للبورصة المصرية

1/5/2025 8:13:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ترصد جريدة البورصة من خلال عين على السوق؛ توقعات خبراء أسواق المال لمؤشرات وأسهم البورصة المصرية .

وتترقب البورصة المصرية طروحات مليارية تعزز صعود السوق واستمراريتها بعد إعلان بعض الشركات عن الشطب الاختياري لأسباب خاصة بها.

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ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري رواجًا فى الطروحات فى ظل قيام الحكومة المصرية بالإعلان عن عزمها طرح الشركات الحكومية بعدد يتجاوز 10 شركات.

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