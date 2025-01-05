عين على السوق.. توقعات الخبراء للبورصة المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) ترصد جريدة من خلال عين على السوق؛ توقعات خبراء أسواق المال لمؤشرات وأسهم

وتترقب البورصة المصرية طروحات مليارية تعزز صعود السوق واستمراريتها بعد إعلان بعض الشركات عن الشطب الاختياري لأسباب خاصة بها.

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ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري رواجًا فى الطروحات فى ظل قيام الحكومة المصرية بالإعلان عن عزمها طرح الشركات الحكومية بعدد يتجاوز 10 شركات.