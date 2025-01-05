البورصة المصرية تواصل رحلة الصعود بمنتصف التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت مؤشرات المصرية استكمال رحلة الصعود، خلال منتصف اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 30236 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 F نحو 1.36% ليصل إلى 3179 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 8354 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11508 نقطة.

تراجع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.65% ليصل لمستوى 37483 نقطة، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وشهد السوق قيم تداولات 1.150 مليار جنيه، من خلال تداول 472.6 مليون سهم، بتنفيذ 46.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع منها 115 سهمًا.

وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو” بنسبة 19.99%، ومستشفى النزهة الدولي بنسبة 14.38%.

وتراجعت أسعار 36 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا أسمنت سيناء بنسبة 1.94%، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعى بنسبة 1.69%، ولم تتغير أسعار 56 سهماً.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات بنحو 38.6 مليون جنيه، و10.28 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 93.6%، و0.91%.

فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 48.9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 5.49%.

وسجل الأفراد 85.84% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 24.04 مليون جنيه، و45.8 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب نحو الشراء بنحو 323.8 ألف جنيه.

وسجلت المؤسسات 14.15% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجانب صافى شراء بقيمة 62.7 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بقيمة 3.12 مليون جنيه.