البورصة المصرية تواصل رحلة الصعود بمنتصف التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت مؤشرات البورصة
المصرية استكمال رحلة الصعود، خلال منتصف تعاملات جلسة
اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 30236 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 F نحو 1.36% ليصل إلى 3179 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 8354 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11508 نقطة.
تراجع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.65% ليصل لمستوى 37483 نقطة، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.221 تريليون جنيه. “عين على السوق”.. توقعات الخبراء للبورصة المصرية
وشهد السوق قيم تداولات 1.150 مليار جنيه، من خلال تداول 472.6 مليون سهم، بتنفيذ 46.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع منها 115 سهمًا.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو” بنسبة 19.99%، ومستشفى النزهة الدولي بنسبة 14.38%.
وتراجعت أسعار 36 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا أسمنت سيناء بنسبة 1.94%، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعى بنسبة 1.69%، ولم تتغير أسعار 56 سهماً.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات بنحو 38.6 مليون جنيه، و10.28 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 93.6%، و0.91%.
فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 48.9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 5.49%.
وسجل الأفراد 85.84% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 24.04 مليون جنيه، و45.8 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب نحو الشراء بنحو 323.8 ألف جنيه.
وسجلت المؤسسات 14.15% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجانب صافى شراء بقيمة 62.7 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بقيمة 3.12 مليون جنيه.
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