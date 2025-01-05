Sunday, 05 January 2025 02:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وصول موكب حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم لترؤس قداس عيد الغطاس

1/5/2025 7:07:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - وصل موكب حارس الأراضي المقدسة الاب فرانشيسكو باتون، اليوم الأحد، الى مدينة بيت لحم قادما من مدينة القدس، ايذانا بالبدء بإحياء الشعائر الدينية بعيد الغطاس حسب التقويم الغربي، غدا الاثنين.

وجرى له استقبال رسمي في ساحة المهد، حسب "الستاتيسكو" المتبع، تقدمهم محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا، رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وقائد بيت لحم العقيد ابراهيم او كشك، ومدير عام شرطة بيت لحم العميد حقوقي مراد قنداح، ورجال دين، ووجهاء الطائفة.

بعد الاستقبال، واصل الموكب سيره وصولا الى باب كنيسة المهد، حيث جرى وداعه، ثم توجه الى كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، حيث أقام صلاة قصيرة استعدادا للقداس الإلهي، لمناسبة عيد الغطاس للاتين.

وقال باتون لمراسل "وفا"، ارى اليوم في اطفال بيت لحم الرغبة في العيش بحياة طبيعية، حياة سلام، مثل باقي اطفال العالم، وبالتالي يرسلون رسائل للعالم ان لهم الحق في اللعب والهوية والكرامة.

MENAFN05012025000205011050ID1109056204

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث