وصول موكب حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم لترؤس قداس عيد الغطاس

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - وصل موكب حارس الأراضي المقدسة الاب فرانشيسكو باتون، اليوم الأحد، الى مدينة بيت لحم قادما من مدينة القدس، ايذانا بالبدء بإحياء الشعائر الدينية بعيد الغطاس حسب التقويم الغربي، غدا الاثنين.

وجرى له استقبال رسمي في ساحة المهد، حسب "الستاتيسكو" المتبع، تقدمهم محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا، رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وقائد بيت لحم العقيد ابراهيم او كشك، ومدير عام شرطة بيت لحم العميد حقوقي مراد قنداح، ورجال دين، ووجهاء الطائفة.

بعد الاستقبال، واصل الموكب سيره وصولا الى باب كنيسة المهد، حيث جرى وداعه، ثم توجه الى كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، حيث أقام صلاة قصيرة استعدادا للقداس الإلهي، لمناسبة عيد الغطاس للاتين.

وقال باتون لمراسل "وفا"، ارى اليوم في اطفال بيت لحم الرغبة في العيش بحياة طبيعية، حياة سلام، مثل باقي اطفال العالم، وبالتالي يرسلون رسائل للعالم ان لهم الحق في اللعب والهوية والكرامة.