وصول موكب حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم لترؤس قداس عيد الغطاس

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - وصل موكب حارس الأراضي المقدسة الاب فرانشيسكو باتون، اليوم الأحد، الى مدينة بيت لحم قادما من مدينة القدس، ايذانا بالبدء بإحياء الشعائر الدينية بعيد الغطاس حسب التقويم الغربي، غدا الاثنين.
وجرى له استقبال رسمي في ساحة المهد، حسب "الستاتيسكو" المتبع، تقدمهم محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا، رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وقائد بيت لحم العقيد ابراهيم او كشك، ومدير عام شرطة بيت لحم العميد حقوقي مراد قنداح، ورجال دين، ووجهاء الطائفة.
بعد الاستقبال، واصل الموكب سيره وصولا الى باب كنيسة المهد، حيث جرى وداعه، ثم توجه الى كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، حيث أقام صلاة قصيرة استعدادا للقداس الإلهي، لمناسبة عيد الغطاس للاتين.
وقال باتون لمراسل "وفا"، ارى اليوم في اطفال بيت لحم الرغبة في العيش بحياة طبيعية، حياة سلام، مثل باقي اطفال العالم، وبالتالي يرسلون رسائل للعالم ان لهم الحق في اللعب والهوية والكرامة.
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