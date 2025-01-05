مستعمرون يقيمون بؤرة استعمارية رعوية في نحالين غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN - أقام مستعمرون، اليوم الأحد، بؤرة استعمارية رعوية على أراضٍ في بلدة نحالين غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس بلدي نحالين جمال نجاجرة، بأن مجموعة من المستعمرين نصبوا بركسين كبيرين لتربية المواشي فوق أراضي منطقة "عين فارس" غرب البلدة، الواقعة ما بين مستعمرة "بيتار عيليت"، وقرية وادي فوكين، والجبعة، لإنشاء بؤرة رعوية، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية كبيرة.
وأشار نجاجرة الى ان هذا الاجراء التعسفي سيحرم المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول الى أراضيهم في منطقة "عين فارس" البالغة مساحتها حوالي 2000 دونم، لافتا إلى أن المنطقة المذكورة تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل مستعمري "بيتار عيليت" تمثلت بضخ المياه العادمة، وهو ما أدى الى تلف المزروعات وتلوث المياه.
يذكر ان مستعمرين أقاموا صباح اليوم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي المواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس.
وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقريرها السنوي ، أأن انتهاكات قوات الاحتلال والمستعمرين سجلت ارتفاعا قياسيا العام الماضي 2024، في مختلف المحافظات، بواقع 16612 انتهاكا.
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