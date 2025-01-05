مستعمرون يقيمون بؤرة استعمارية رعوية في نحالين غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN - أقام مستعمرون، اليوم الأحد، بؤرة استعمارية رعوية على أراضٍ في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس بلدي نحالين جمال نجاجرة، بأن مجموعة من المستعمرين نصبوا بركسين كبيرين لتربية المواشي فوق أراضي منطقة "عين فارس" غرب البلدة، الواقعة ما بين مستعمرة "بيتار عيليت"، وقرية وادي فوكين، والجبعة، لإنشاء بؤرة رعوية، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية كبيرة.

وأشار نجاجرة الى ان هذا الاجراء التعسفي سيحرم ورعاة الأغنام من الوصول الى أراضيهم في منطقة "عين فارس" البالغة مساحتها حوالي 2000 دونم، لافتا إلى أن المنطقة المذكورة تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل مستعمري "بيتار عيليت" تمثلت بضخ المياه العادمة، وهو ما أدى الى تلف المزروعات وتلوث المياه.

يذكر ان مستعمرين أقاموا صباح اليوم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي المواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس.

وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقريرها السنوي ، أأن انتهاكات قوات الاحتلال والمستعمرين سجلت ارتفاعا قياسيا العام الماضي 2024، في مختلف المحافظات، بواقع 16612 انتهاكا.